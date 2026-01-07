Hisense Lansir Tema "Innovating a Brighter Life" di CES 2026

Sejalan dengan tema tersebut, Hisense menyoroti bahwa inovasi jangka panjang yang berorientasi pada manusia telah mendorong pertumbuhan global secara berkelanjutan dan menguasai pasar. Dalam beberapa tahun terakhir, Hisense telah menjadi salah satu merek produk elektronik dengan pertumbuhan tercepat di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Menurut Omdia, Hisense menempati peringkat No.1 dunia pada segmen TV berukuran 100 inci ke atas serta TV Laser. Pada 2025, Hisense juga tercantum dalam jajaran 10 besar "Kantar BrandZ™ Top 50 Chinese Global Brand Builders" selama sembilan tahun berturut-turut, serta dinobatkan sebagai merek No.1 dalam kategori peralatan rumah pintar berdasarkan "Ipsos China Brand Global Trust Index".

Momentum berbasiskan inovasi ini juga mendapat pengakuan di CES 2025 ketika Hisense sukses meraih lebih dari 50 penghargaan internasional untuk berbagai kategori layar dan peralatan rumah tangga. Pencapaian ini menegaskan status Hisense sebagai pemimpin pasar TV dengan layar berukuran besar dan inovasi rumah pintar.

Berbekal momentum global, kepercayaan merek, dan kepemimpinan pasar, Hisense memperkenalkan Hisense Elite Collection untuk FIFA World Cup 2026™, bagian dari kolaborasi yang telah tiga kali terjalin dengan Piala Dunia FIFA™ secara berturut-turut. Lebih dari sekadar rangkaian produk, koleksi tersebut mencerminkan jangkauan global Hisense yang semakin kuat, serta peran Hisense dalam menyatukan para penggemar melalui momen kebersamaan—di layar TV dan di seluruh rumah—dalam ajang olahraga yang paling bergengsi di dunia.

Sorotan utama di acara jumpa pers ini adalah debut RGB MiniLED evo, menandai evolusi nyata pada level sistem dalam pengembangan RGB MiniLED. Sebagai Pelopor RGB MiniLED, Hisense terus membuat kemajuan dalam jalur teknologi ini melalui pendekatan level sistem, seperti merombak sumber cahaya, sistem kontrol, dan cara kerja algoritma secara terpadu. Alih-alih mengejar peningkatan parameter teknis, RGB MiniLED evo memperkenalkan LED keempat berwarna Sky Blue–Cyan pada sistem lampu latar—terobosan pertama di industri. Dengan kinerja warna hingga 110% BT.2020 dan kontrol warna mencapai 134 bit, RGB MiniLED evo menghasilkan reproduksi warna yang lebih autentik, kenyamanan menonton yang lebih baik, serta efisiensi energi yang berimbang. Evolusi tersebut menjadi fondasi teknologi untuk TV RGB MiniLED 116UXS, produk unggulan pertama yang didukung RGB MiniLED evo.

Selain perangkat keras, Hisense juga melansir perkembangan ekosistem layar pintar. Mulai 1 Januari 2026, VIDAA OS akan menjadi platform terintegrasi yang menyatukan konten, layanan AI, dan perangkat rumah yang saling terhubung.

Melalui tema "Innovating a Brighter Life", Hisense terus menunjukkan aplikasi teknologi secara praktis yang berorientasi pada manusia—meningkatkan pengalaman visual, kenyamanan sehari-hari, serta mendukung gaya hidup rumah yang lebih terhubung.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri alat rumah tangga dan elektronik terkemuka di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (periode 2023-Triwulan III-2025). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru pada segmen ini. Sebagai sponsor resmi pertama FIFA Club World Cup 2025™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

