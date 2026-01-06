Hisense predstavuje na veľtrhu CES 2026 „Inovácie pre jasnejší život"

LAS VEGAS, 6. januára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hisense, popredná značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov na celom svete, dnes usporiadala tlačovú konferenciu na veľtrhu CES 2026 s témou „Inovácie pre jasnejší život", na ktorej predstavila svoje najnovšie pokroky v oblasti zobrazovacích technológií a produktov pre inteligentnú domácnosť – so zameraním na prirodzenejšie farby, zdravšie sledovanie a zážitky zamerané na človeka.
V súlade s touto témou spoločnosť Hisense zdôraznila, ako sa dlhodobé inovácie zamerané na človeka premietli do trvalo udržateľného globálneho rastu a vedúceho postavenia na trhu. Podľa Omdia sa spoločnosť Hisense za pár rokov stala jednou z najrýchlejšie rastúcich značiek spotrebnej elektroniky na svete. V súčasnosti pôsobí vo viac ako 160 krajinách a podľa Omdia je svetovou jednotkou v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac a v segmente laserových televízorov. V roku 2025 sa spoločnosť Hisense deviaty rok po sebe umiestnila medzi desiatimi najlepšími v rebríčku Top 50 najlepších globálnych čínskych značiek Kantar BrandZTM a podľa indexu dôveryhodnosti čínskych značiek Ipsos China Brand Global Trust Index bola označená za číslo 1 v kategórii inteligentných domácich spotrebičov.
Tento impulz poháňaný inováciami bol ďalej ocenený na veľtrhu CES 2025, kde spoločnosť Hisense získala viac ako 50 medzinárodných ocenení v rámci svojho portfólia displejov a domácich spotrebičov, čo podčiarklo jej vedúce postavenie v oblasti veľkoplošných displejov a inovácií v oblasti inteligentnej domácnosti.
Na základe tohto globálneho impulzu, dôveryhodnosti značky a vedúceho postavenia na trhu predstavila spoločnosť Hisense kolekciu Hisense Elite pre Majstrovstvá sveta vo futbale 2026TM, čím potvrdila svoje tretie po sebe nasledujúce sponzorstvo Majstrovstiev sveta vo futbale 2026TM. Kolekcia nie je len o produktoch, ale odráža rastúcu globálnu prítomnosť spoločnosti Hisense a jej úlohu pri spájaní fanúšikov prostredníctvom spoločných okamihov – na obrazovke aj v domácnosti – počas najslávnejšej športovej udalosti na svete.
Hlavnou udalosťou oznámenia bol debut RGB MiniLED evo, ktorý znamenal skutočný vývoj RGB MiniLED na systémovej úrovni. Spoločnosť Hisense ako pôvodca RGB MiniLED pokračuje v posúvaní tejto cesty zobrazovania prostredníctvom evolúcie na systémovej úrovni – nanovo definujúc spôsob, akým svetelné zdroje, riadiace systémy a algoritmy spolupracujú. Namiesto toho, aby sa RGB MiniLED evo sledoval len parametrami riadený výkon, pridáva do podsvietenia ako prvú v odvetví štvrtú LED diódu v odtieni nebesky modrá-azúrová. Vďaka farebnému výkonu dosahujúcemu až 110 % štandardu BT.2020 a riadeniu farieb dosahujúcemu 134 bitov umožňuje RGB MiniLED evo autentickejšie podanie farieb, vyšší komfort sledovania a vyváženú energetickú účinnosť. Táto skutočná evolúcia tvorí technologický základ televízora 116UXS RGB MiniLED, prvého vlajkového produktu s technológiou RGB MiniLED evo.
Okrem hardvéru spoločnosť Hisense zdôraznila aj vývoj svojho ekosystému inteligentných displejov. Od 1. januára 2026 sa systém VIDAA OS inovuje na integrovanú platformu pre obsah, služby umelej inteligencie a pripojené zariadenia v domácnosti.
Prostredníctvom iniciatívy „Inovácie pre jasnejší život" spoločnosť Hisense naďalej ukazuje, ako možno technológie aplikovať praktickými spôsobmi zameranými na človeka – vylepšovaním vizuálnych zážitkov, zlepšovaním každodenného pohodlia a podporou prepojenejšieho životného štýlu v domácnostiach.
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia je Hisense celosvetovo jednotkou v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (rok 2023 – 3. štvrťrok 2025). Spoločnosť Hisense ako pôvodný dodávateľ RGB MiniLED naďalej vedie inovácie RGB MiniLED novej generácie. Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026TM sa spoločnosť Hisense zaviazala ku globálnym športovým partnerstvám ako spôsobu spojenia s publikom na celom svete.
