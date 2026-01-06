Hisense、CES 2026でテーマ「より明るい生活を革新する」を発表

こうしたイノベーション主導の勢いはCES 2025でも高く評価され、Hisenseはディスプレイおよび家電製品ポートフォリオ全体で50を超える国際的な賞を受賞し、大画面ディスプレイおよびスマート・ホーム・イノベーション分野における同社のリーダーシップを改めて示しました。

こうしたグローバルな勢い、ブランドへの信頼、市場におけるリーダーシップを背景に、HisenseはFIFA World Cup 2026TM向けに「Hisense Elite Collection」を発表し、FIFA World CupTMのスポンサーシップを3大会連続で継続することを示しました。このコレクションは単なる製品ラインナップにとどまらず、世界で最も注目されるスポーツイベントを中心に、スクリーン上から家庭空間全体にわたって共有される瞬間を通じてファンをつなぐという、Hisenseのグローバルな存在感の拡大とその役割を体現するものです。

発表の目玉として、RGB MiniLED開発における真のシステムレベルでの進化を示す「RGB MiniLED evo」が初公開されました。RGB MiniLEDの起源として、Hisenseは光源、制御システム、アルゴリズムがどのように連携するかを再定義するシステムレベルの進化を通じて、このディスプレイ技術の進化路線を引き続き推進しています。パラメーター重視の性能追求にとどまらず、RGB MiniLED evoは業界初となるスカイブルー～シアンの第4のLEDをバックライトに導入しています。色再現性能はBT.2020比で最大110%に達し、色制御は134ビットを実現することで、より忠実な色表現、目にやさしい視聴体験、そしてエネルギー効率のバランス向上を可能にしています。この真の進化は、RGB MiniLED evoを搭載した初のフラッグシップ製品である116UXS RGB MiniLED TVの技術的基盤を形成しています。

ハードウェアにとどまらず、Hisenseはスマート・ディスプレイ・エコシステムの進化についても強調しました。2026年1月1日より、VIDAA OSはコンテンツ、AIサービス、家庭内で接続されるデバイスを統合するプラットフォームへとアップグレードされます。

「より明るい生活を革新する」というテーマを通じて、Hisenseはテクノロジーを実用的かつ人間中心の形でどのように活用できるかを示し、映像体験の向上、日常の快適性の改善、そしてよりつながった住空間のライフスタイルの実現を支え続けています。

Hisenseについて

Hisenseは1969年に設立され、160以上の国と地域で事業を展開する、家電製品およびコンシューマー・エレクトロニクス分野のグローバル・リーダーで、高品質なマルチメディア製品、家電製品、そしてインテリジェントなITソリューションの提供を専門としています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ・セグメントにおいて、世界第1位にランクインしています（2023年第3四半期～2025年）。RGB MiniLEDの起源として、Hisenseは次世代RGB MiniLEDイノベーションを引き続きリードしています。また、FIFA World Cup 2026TMの公式スポンサーとして、Hisenseは世界中のオーディエンスとつながる手段として、グローバルなスポーツ・パートナーシップに積極的に取り組んでいます。

