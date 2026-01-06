Hisense、CES 2026でテーマ「より明るい生活を革新する」を発表

このテーマのもと、Hisenseは人間中心の長期的なイノベーションへの取り組みが、持続的なグローバル成長と市場におけるリーダーシップへと結実してきたことを強調しました。Hisenseはわずか数年で世界で最も急成長しているコンシューマー・エレクトロニクス・ブランドの一つとなり、現在では160か国以上で事業を展開し、Omdiaによると100インチ以上のテレビ・セグメントおよびレーザーテレビ分野で世界第1位にランクインしています。2025年、HisenseはKantar BrandZTM「中国グローバル・ブランド創出企業トップ50」において9年連続でトップ10入りを果たし、Ipsos China Brand Global Trust Indexによるスマート家電カテゴリーで第1位に認定されました。
こうしたグローバルな勢い、ブランドへの信頼、市場におけるリーダーシップを背景に、HisenseはFIFA World Cup 2026TM向けに「Hisense Elite Collection」を発表し、FIFA World CupTMのスポンサーシップを3大会連続で継続することを示しました。このコレクションは単なる製品ラインナップにとどまらず、世界で最も注目されるスポーツイベントを中心に、スクリーン上から家庭空間全体にわたって共有される瞬間を通じてファンをつなぐという、Hisenseのグローバルな存在感の拡大とその役割を体現するものです。
Hisenseは1969年に設立され、160以上の国と地域で事業を展開する、家電製品およびコンシューマー・エレクトロニクス分野のグローバル・リーダーで、高品質なマルチメディア製品、家電製品、そしてインテリジェントなITソリューションの提供を専門としています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ・セグメントにおいて、世界第1位にランクインしています（2023年第3四半期～2025年）。RGB MiniLEDの起源として、Hisenseは次世代RGB MiniLEDイノベーションを引き続きリードしています。また、FIFA World Cup 2026TMの公式スポンサーとして、Hisenseは世界中のオーディエンスとつながる手段として、グローバルなスポーツ・パートナーシップに積極的に取り組んでいます。
この記事をシェアする