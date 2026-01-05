Hisense dévoile « Innovating a Brighter Life » au CES 2026

Guidée par ce thème, Hisense a mis en évidence comment l'innovation à long terme, centrée sur l'humain, s'est traduite par une croissance mondiale soutenue et une position de leader sur le marché. En quelques années, Hisense est devenue l'une des marques d'électronique grand public à la croissance la plus rapide au monde. Selon Omdia, elle est aujourd'hui présente dans plus de 160 pays et occupe la première place mondiale dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus, ainsi que dans celui des téléviseurs laser. En 2025, Hisense s'est classée parmi les dix premières marques du « Kantar BrandZTM Top 50 Chinese Global Brand Builders » pour la neuvième année consécutive et a été nommée n° 1 dans la catégorie des appareils électroménagers intelligents, selon « Ipsos China Brand Global Trust Index ».

Cette dynamique d'innovation a été reconnue au CES 2025, où Hisense a remporté plus de 50 prix internationaux pour l'ensemble de sa gamme d'écrans et d'appareils électroménagers, soulignant ainsi son leadership en matière d'écrans géants et d'innovation dans le domaine de la maison intelligente.

Profitant de cette dynamique mondiale, la confiance dans la marque et la position de leader sur le marché, Hisense a également présenté la collection Hisense Elite pour la Coupe du monde de la FIFA 2026TM, marquant ainsi son troisième parrainage consécutif de la Coupe du monde de la FIFATM. Plus qu'une gamme de produits, la collection souligne la présence mondiale croissante de Hisense et son rôle dans le rassemblement des fans à travers des moments partagés - sur l'écran et dans toute la maison - autour de l'événement sportif le plus célèbre au monde.

L'annonce a été précédée par le lancement de RGB MiniLED evo, qui est une véritable évolution au niveau du système dans le développement de RGB MiniLED. À l'origine des MiniLED RVB, Hisense continue de faire progresser ce type d'affichage grâce à une évolution au niveau du système, redéfinissant la manière dont les sources lumineuses, les systèmes de contrôle et les algorithmes fonctionnent ensemble. Plutôt que de rechercher uniquement des performances basées sur des paramètres, le RGB MiniLED evo introduit une quatrième LED bleu ciel-cyan dans le rétroéclairage, ce qui est inédit dans l'industrie. Avec des performances colorimétriques pouvant aller jusqu'à 110 % de la norme BT.2020 et un contrôle des couleurs atteignant 134 bits, RGB MiniLED evo permet une expression des couleurs plus authentique, un confort visuel accru et une efficacité énergétique équilibrée. Cette véritable évolution constitue la base technologique du 116UXS RGB MiniLED TV, le premier produit phare équipé de RGB MiniLED evo.

Au-delà du matériel, Hisense a également souligné l'évolution de son écosystème d'écrans intelligents. À partir du 1er janvier 2026, VIDAA OS évolue vers une plateforme intégrée pour les contenus, les services d'IA et les appareils connectés dans la maison.

Avec « Innovating a Brighter Life », Hisense continue de montrer comment la technologie peut être appliquée de manière pratique et centrée sur l'homme - en améliorant les expériences visuelles et le confort quotidien et en prenant en charge des modes de vie domestiques plus connectés.

