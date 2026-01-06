Hisense na CES 2026 uvádí vizi „Inovace pro jasnější život"

LAS VEGAS, 6. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Hisense, přední světová značka v oblasti spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, dnes na veletrhu CES 2026 uspořádala tiskovou konferenci na téma „Inovace pro jasnější život", na níž představila své nejnovější pokroky v oblasti zobrazovacích technologií a produktů pro chytrou domácnost se zaměřením na přirozenější barvy, zdravější sledování a uživatelsky orientované zážitky.
Prostřednictvím tohoto tématu společnost Hisense zdůraznila, jak se dlouhodobé inovace zaměřené na člověka promítají do trvalého globálního růstu a vedoucí pozice na trhu. Během několika let se Hisense stala jednou z nejrychleji rostoucích značek spotřební elektroniky na světě. Působí nyní ve více než 160 zemích a podle společnosti Omdia zaujímá celosvětově první místo v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více a v kategorii laserových televizorů. V roce 2025 se Hisense již devátým rokem po sobě zařadila mezi deset nejlepších značek v žebříčku Kantar BrandZTM Top 50 Chinese Global Brand Builders a podle Ipsos China Brand Global Trust Index se stala jedničkou v kategorii chytrých domácích spotřebičů.
Tato inovační dynamika byla také oceněna na veletrhu CES 2025, kde společnost Hisense získala více než 50 mezinárodních ocenění v rámci svého portfolia displejů a domácích spotřebičů, což podtrhuje její vedoucí postavení v oblasti velkoplošných displejů a inovací v oblasti chytré domácnosti.
Na tomto celosvětovém růstu, důvěře ve značku a vedoucím postavení na trhu Hisense dále staví uvedením kolekce Hisense Elite Collection pro mistrovství světa ve fotbale FIFA World Cup 2026TM, což představuje její třetí po sobě jdoucí sponzorství pro světový šampionát FIFA World CupTM. Tato kolekce je více než jen řadou produktů. Odráží rostoucí globální přítomnost značky Hisense a její roli v propojování fanoušků prostřednictvím společných okamžiků – na obrazovce i v domácnosti – kolem nejvýznamnější sportovní události na světě.
Hlavním bodem oznámení byla premiéra technologie RGB MiniLED evo, která představuje skutečný systémový posun ve vývoji RGB MiniLED. Jako původce technologie RGB MiniLED Hisense nadále rozvíjí tuto zobrazovací cestu prostřednictvím systémové evoluce – nově definuje, jak mezi sebou spolupracují světelné zdroje, řídicí systémy a algoritmy. Namísto pouhého honu za parametry výkonu přináší RGB MiniLED evo vůbec poprvé v oboru čtvrtou LED diodu do podsvícení v odstínu Sky Blue–Cyan. Díky barevnému výkonu dosahujícímu až 110 % BT.2020 a kontrole barev dosahující 134 bitů umožňuje RGB MiniLED evo autentičtější podání barev, vyšší komfort při sledování a vyváženou energetickou účinnost. Tato skutečná evoluce tvoří technologický základ televizoru 116UXS RGB MiniLED, prvního vlajkového modelu poháněného technologií RGB MiniLED evo.
Nad rámec hardwaru Hisense zdůraznila také vývoj svého ekosystému chytrých obrazovek. Od 1. ledna 2026 bude operační systém VIDAA OS upgradován na integrovanou platformu pro obsah, služby založené na AI a propojená zařízení v domácnosti.
Prostřednictvím hesla „Inovace pro jasnější život" Hisense nadále ukazuje, jak lze technologie uplatňovat prakticky a s důrazem na uživatele – ke zkvalitnění vizuálních zážitků, zvýšení každodenního pohodlí a podpoře propojenějšího životního stylu v domácnosti.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky a působí ve více než 160 zemích světa. Specializuje se na poskytování vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense první místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (za období 2023 – 3. čtvrtletí 2025). Jako původce technologie RGB MiniLED Hisense udává směr inovacím v oblasti nové generace technologie RGB MiniLED. Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale FIFA World Cup 2026™ se společnost Hisense zavázala k globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky po celém světě.
