Hisense تكشف عن رؤيتها «ابتكار لحياة مشرقة» في معرض CES 2026

وانطلاقاً من هذا الشعار، سلطت Hisense الضوء على كيفية ترجمة الابتكار طويل الأمد المتمحور حول الإنسان إلى نمو عالمي مستدام وريادة في السوق. في غضون بضع سنوات فقط، أصبحت Hisense واحدة من أسرع العلامات التجارية في الإلكترونيات الاستهلاكية نمواً في العالم، حيث تعمل الآن في أكثر من 160 دولة، وتحتل المرتبة الأولى عالمياً في فئة التلفزيونات بمقاس 100 بوصة فما فوق، وفي فئة تلفزيونات ليزر، وذلك وفقاً لبيانات Omdia. وفي عام 2025، صُنفت Hisense ضمن أفضل عشر علامات تجارية في قائمة «Kantar BrandZTM Top 50 Chinese Global Brand Builders» للعام التاسع على التوالي، واحتلت المركز الأول في فئة الأجهزة المنزلية الذكية، وفقاً لمؤشر Ipsos China Brand Global Trust Index.

وقد حظي هذا الزخم المدفوع بالابتكار بتقدير إضافي في معرض CES 2025، حيث حصلت Hisense على أكثر من 50 جائزة دولية عبر محفظة منتجاتها من شاشات العرض والأجهزة المنزلية، مما يؤكد ريادتها في الشاشات الكبيرة وابتكارات المنزل الذكي.

وبناءً على هذا الزخم العالمي وثقة العلامة التجارية والريادة في السوق، قدمت Hisense أيضاً مجموعة Hisense Elite Collection لكأس العالم FIFA 2026™، في ما يشكّل ثالث رعاية متتالية لها لكأس العالم FIFA™. ولا تقتصر هذه المجموعة على كونها تشكيلة منتجات فحسب، بل تعكس الحضور العالمي المتزايد لـ Hisense ودورها في جمع المشجعين معاً من خلال اللحظات المشتركة، سواء على الشاشة أو في مختلف أرجاء المنزل، حول الحدث الرياضي الأكثر شهرة في العالم.

وتصدّر هذا الإعلان الكشف للمرة الأولى عن تقنية RGB MiniLED evo، مما يمثّل تطوراً حقيقياً على مستوى النظام في تطوير تقنيات RGB MiniLED. وباعتبارها أصل تقنية RGB MiniLED، تواصل Hisense تطوير مسار تقنيات العرض هذه من خلال تطور على مستوى النظام، يعيد تعريف كيفية عمل مصادر الضوء وأنظمة التحكم والخوارزميات معاً. وبدلاً من السعي وراء الأداء القائم على المعايير فحسب، تقدم تقنية RGB MiniLED evo رابع مصباح LED في نطاق «الأزرق السماوي والسيان» (Sky Blue–Cyan) ضمن الإضاءة الخلفية، في سابقة على مستوى القطاع. ومع وصول أداء الألوان إلى 110% من معيار BT.2020، وتحقيق التحكم في الألوان بمستوى 134 بت، تتيح تقنية RGB MiniLED evo تعبيراً لونياً أكثر واقعية، وراحة مشاهدة محسّنة، وكفاءة طاقة متوازنة. ويشكّل هذا التطور الحقيقي الأساس التكنولوجي لتلفزيون 116UXS RGB MiniLED، أول منتج رائد يعمل بتقنية RGB MiniLED evo.

وبعيداً عن الأجهزة، سلطت Hisense الضوء أيضاً على تطور منظومة العرض الذكية الخاصة بها. واعتباراً من 1 يناير 2026، سيتم ترقية نظام التشغيل VIDAA OS ليصبح منصة متكاملة للمحتوى وخدمات الذكاء الاصطناعي والأجهزة المتصلة في المنزل.

ومن خلال شعار «ابتكار لحياة مشرقة»، تواصل Hisense استعراض كيفية تطبيق التكنولوجيا بطرق عملية تتمحور حول الإنسان، بما يعزز التجارب البصرية، ويحسّن الراحة اليومية، ويدعم أنماط حياة منزلية أكثر ترابطاً.

نبذة عن Hisense

تأسست "هايسنس" في عام 1969، وهي شركة رائدة ومعترف بها عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، ولديها عمليات في أكثر من 160 دولة، وتتخصص في تقديم منتجات عالية الجودة من أجهزة الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، وحلول تكنولوجيا المعلومات الذكية. ووفقاً لـ Omdia، تحتل Hisense المرتبة الأولى عالمياً في قطاع التلفزيونات بمقاس 100 بوصة فما فوق (من 2023 حتى الربع الثالث من 2025). وباعتبارها أصل تقنية RGB MiniLED، تواصل Hisense قيادة ابتكارات الجيل التالي من RGB MiniLED. وبصفتها الراعي الرسمي لكأس العالم FIFA 2026™، تلتزم Hisense بالشراكات الرياضية العالمية كوسيلة للتواصل مع الجماهير في جميع أنحاء العالم.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2854734/BENC6487_2.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2854735/BENC6189.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2854736/BENC6051_2.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2854737/4.jpg