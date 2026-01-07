Hisense przedstawia „Innowacje dla lepszego życia" na targach elektroniki użytkowej CES 2026

Kierując się powyższym hasłem, firma Hisense zwróciła uwagę na to, jak długoterminowe, zorientowane na człowieka innowacje przekładają się na trwały globalny wzrost i pozycję lidera na rynku. W ciągu zaledwie kilku lat firma Hisense stała się jedną z najszybciej rozwijających się marek elektroniki użytkowej na świecie. Obecnie działa w ponad 160 krajach i zajmuje pierwsze miejsce na świecie w segmencie telewizorów o przekątnej ekranu 100 cali i większej oraz telewizorów laserowych, jak podaje Omdia. W 2025 roku firma Hisense znalazła się po raz dziewiąty z rzędu wśród dziesięciu najlepszych marek w rankingu przygotowywanym przez firmę badawczą Kantar identyfikującym 50 chińskich marek, które zdobywają największą rozpoznawalność i sukces na rynkach międzynarodowych - Kantar BrandZTM Top 50 Chinese Global Brand i została uznana za markę nr 1 w kategorii inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego w raporcie firmy badawczej Ipsos, który mierzy poziom globalnego zaufania do chińskich marek - Ipsos China Brand Global Trust Index.

To dążenie do ciągłych innowacji zostało również docenione na targach CES 2025, podczas których firma Hisense otrzymała ponad 50 międzynarodowych nagród za swoje produkty z zakresu wyświetlaczy i sprzętu AGD, potwierdzając swoją pozycję lidera w dziedzinie wyświetlaczy wielkoformatowych i inteligentnych rozwiązań dla domu.

Bazując na globalnym sukcesie, zyskanemu zaufaniu do marki i pozycji lidera na rynku, firma Hisense wprowadziła również kolekcję Hisense Elite Collection z okazji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2026TM, stając się sponsorem tych mistrzostw po raz trzeci z rzędu. Kolekcja ta to coś więcej niż tylko oferta produktów - odzwierciedla ona rosnącą globalną obecność firmy Hisense i jej rolę w jednoczeniu fanów poprzez dzielenie wspólnych chwil - na ekranie i w całym domu - podczas najbardziej znanego wydarzenia sportowego na świecie.

Najważniejszym punktem ogłoszenia była premiera technologii RGB MiniLED evo, która stanowi prawdziwą ewolucję na poziomie systemu w rozwoju RGB MiniLED. Jako twórca technologii RGB MiniLED, firma Hisense nadal rozwija tę metodę wyświetlania poprzez ewolucję na poziomie systemu, na nowo definiując sposób współpracy źródeł światła, systemów sterowania i algorytmów. Zamiast skupiać się wyłącznie na wydajności opartej na parametrach, technologia RGB MiniLED evo jako pierwsza w branży wprowadza czwartą diodę LED w kolorze błękitno-cyjanowym do podświetlenia. Dzięki wydajności kolorów sięgającej 110% BT.2020 i kontroli kolorów osiągającej 134 bity, RGB MiniLED evo umożliwia bardziej autentyczne odwzorowanie kolorów, większy komfort oglądania i zrównoważoną efektywność energetyczną. Ta prawdziwa ewolucja stanowi technologiczny fundament telewizora 116UXS RGB MiniLED, pierwszego flagowego produktu opartego na technologii RGB MiniLED evo.

Oprócz sprzętu firma Hisense zwróciła również uwagę na ewolucję swojego ekosystemu inteligentnych wyświetlaczy. Od 1 stycznia 2026 r. system operacyjny VIDAA zostanie zaktualizowany do zintegrowanej platformy obsługującej treści, usługi AI i podłączone urządzenia w domu.

Realizując koncepcję „Innowacji dla lepszego życia", firma Hisense nieustannie pokazuje, jak można wykorzystać technologię w praktyczny, zorientowany na człowieka sposób - poprawiając wrażenia wizualne, zwiększając komfort codziennego życia i wspierając bardziej zintegrowany model życia w domu.

Hisense

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2854734/BENC6487_2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2854735/BENC6189.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2854736/BENC6051_2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2854737/4.jpg