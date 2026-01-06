海信在2026年CES上展現「有愛，科技也動情」

這一以創新為驅動力的發展勢頭，在 2025 年 CES 上得到進一步認可，海信憑藉其顯示及家電產品組合，在 2025 年 CES 上斬獲 50 餘項國際大獎，充分彰顯其在大螢幕顯示器和智能家電創新領域的領先地位。

基於這一全球發展勢頭、品牌信任度及市場領先地位，海信還推出了 2026 年國際足聯世界盃™（FIFA World Cup 2026™）專屬的「Hisense Elite Collection」，這標誌著海信連續第三屆成為國際足聯世界盃™官方贊助商。該系列不僅是一系列產品的集合，更彰顯海信日益增強的全球影響力，及其在通過全球最受矚目的體育盛事，讓全球球迷藉助螢幕內外的精彩瞬間緊密相連方面所發揮的作用。

此次發布會的重頭戲是 RGB MiniLED evo 的首次亮相，這標誌著 RGB MiniLED 技術在系統層面實現了真正的進化。作為 RGB MiniLED 技術的開創者，海信持續推動這一顯示路線通過系統級升級實現突破 —— 重新定義光源、控制系統與演算法之間的協同工作方式。相較於單純追求參數驅動的性能提升，RGB MiniLED evo 在背光領域創新性地引入業界首創天藍色 - 青色第四顆 LED 晶片。其色彩表現覆蓋高達 BT.2020 標準的 110%，色彩控制精度達 134 位，不僅實現了更真實的色彩還原，還顯著提升了觀看舒適度，並保持了能效平衡。這一真正的技術進化，構成了全球首款搭載 RGB MiniLED evo 技術的旗艦產品 ——116UXS RGB MiniLED 電視 —— 的技術基石。

除硬體升級外，海信還重點展示了其智能顯示生態系統的演進。自2026年1月1日起，VIDAA 操作系統（OS）將升級為集內容、人工智慧（AI）服務與家庭互聯設備於一體的綜合性平台。

通過「Innovating a Brighter Life 有愛，科技也動情」這一理念，海信持續展現如何以務實且以人為本的方式應用科技 —— 提升視覺體驗，優化日常舒適度，助力構建更加互聯互通的家庭生活方式。

關於海信

海信創立於1969年，是全球公認的家電與消費電子領軍企業，業務覆蓋 160 多個國家，專注於提供高品質的多媒體產品、家電及智能 IT 解決方案。據 Omdia 數據，2023 年至 2025 年第三季度，海信在全球 100 英寸及以上電視細分市場位居榜首。作為 2026 年國際足聯世界盃™（FIFA World Cup 2026™）的官方贊助商，海信致力於通過全球體育合作，與全世界的觀眾建立聯繫。

SOURCE Hisense