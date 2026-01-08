Hisense představuje na veletrhu CES 2026 modely 116UXS a XR10 a posouvá technologii RGB MiniLED do nové éry

LAS VEGAS, 8. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, představila na veletrhu spotřební elektroniky CES 2026 televizor 116UXS RGB MiniLED a laserový projektor XR10. Tím postavila inovace v oblasti displejů do centra své globální prezentace a zdůraznila své nejnovější průlomy v technologii displejů zaměřených na člověka.
Jako tvůrce technologie RGB MiniLED představuje společnost Hisense RGB MiniLED evo – evoluci na systémové úrovni, která přesahuje konvenční parametry řízené vylepšenými prostředky a směřuje k zásadní inovaci v architektuře podsvícení. RGB MiniLED evo vychází z tradiční struktury červeného, zeleného a modrého podsvícení a jako první v oboru zavádí čtvrtou LED diodu Sky Blue–Cyan (azurově modré) do systému podsvícení MiniLED. Takto doplňuje jednu z nejčastěji chybějících částí spektra přirozeného světla.
Díky pokročilému 134bitovému řízení barev a barevnému pokrytí přesahujícímu 110 % BT.2020 umožňuje RGB MiniLED evo věrnější reprodukci oblohy, vody a tyrkysově zelených tónů a také poskytuje profesionální přesnost barev s ΔE<1,0 díky vylepšené kalibraci barev na systémové úrovni. Kromě toho snižuje jeho optimalizovaný design světelného zdroje škodlivé modré světlo až o 80 %, což podporuje pohodlnější a přirozenější dlouhodobé sledování na ultravelkých obrazovkách.
Model 116UXS, první produkt poháněný technologií RGB MiniLED evo, představuje rozhodující posun směrem k inovacím v oblasti displejů založených na struktuře – klade důraz na věrnost barev, vizuální pohodlí a skutečný zážitek ze sledování, které jsou ústředním bodem designu velkoplošných televizorů nové generace. Zde se extrémní výkon opravdu snoubí s trvalým pohodlím.
UR8 a UR9 jsou základní řady televizorů RGB MiniLED společnosti Hisense, které jsou navrženy tak, aby přinesly skutečný výkon RGB MiniLED více spotřebitelům díky běžným cenám a nejširšímu pokrytí velikostí. Na základě tohoto technologického vedení přebírá společnost Hisense odpovědnost nejen za vedení v této kategorii, ale také za její rozšíření. UR8 a UR9 poskytují základní obrazové parametry na úrovni vlajkových modelů – jde o skutečnou RGB MiniLED a optimalizaci barev a výjevů pomocí umělé inteligence – a zároveň rozšiřují dostupnost na velikosti od 55 palců do 100 palců, což z nich činí nejlepší volbu RGB MiniLED pro většinu domácností.
V oblasti domácích kin s ultravelkými obrazovkami Hisense dále rozšiřuje své vedoucí postavení díky laserové technologii TriChroma. Model XR10, který měl svou světovou premiéru na veletrhu CES 2026, nabízí filmový obraz s vysokým jasem, bohatým barevným vyjádřením a stabilním dlouhodobým výkonem a představuje tak působivé řešení domácího kina pro projekce až do velikosti 300 palců.
RGB MiniLED pro ultravelké televizory a TriChroma Laser pro domácí kino společně definují strategii společnosti Hisense v oblasti velkoplošných displejů a zaměřují se jak na prvotřídní sledování v obývacím pokoji, tak na pohlcující filmové zážitky. Tento přístup, založený na uvedení modelů 116UXS a XR10, oživuje téma veletrhu CES 2026 „Innovating a Brighter Life" (Inovace pro jasnější život) díky inovacím v oblasti displejů, které jsou navrženy tak, aby působily přirozeněji, pohodlněji a byly relevantnější pro každodenní použití.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávanou přední značkou v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 160 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense první místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–3. čtvrtletí 2025). Jako původce technologie RGB MiniLED Hisense i nadále vede inovace u RGB MiniLED nové generace. Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale 2026TM se společnost Hisense zavázala ke globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky po celém světě.
Share this article