Hisense Luncurkan 116UXS and XR10, RGB MiniLED Menuju Era Baru di CES 2026

Sebagai Pelopor RGB MiniLED, Hisense memperkenalkan RGB MiniLED evo, sebuah evolusi pada level sistem yang lebih dari sekadar peningkatan berbasiskan parameter konvensional, serta menuju inovasi mendasar dalam arsitektur backlight. Berangkat dari struktur backlight merah, hijau, dan biru konvensional, RGB MiniLED evo menjadi inovasi pertama di industri yang menghadirkan LED keempat berwarna Sky Blue–Cyan pada sistem backlight MiniLED, melengkapi bagian spektrum cahaya alami yang selama ini sering tak terlihat.

Dengan sistem kontrol warna canggih hingga 134-bita dan rentang warna yang mencapai lebih dari 110% BT.2020, RGB MiniLED evo mereproduksi warna langit, air, serta nuansa biru langit-hijau secara lebih akurat. Teknologi ini juga menampilkan akurasi warna profesional dengan ΔE < 1,0 melalui kalibrasi warna pada level sistem yang lebih baik. Selain itu, desain sumber cahaya yang dioptimalkan mampu mengurangi paparan sinar biru yang berbahaya bagi mata hingga 80%. Hasilnya, pengalaman menonton TV ultrabesar menjadi lebih nyaman dan natural dalam waktu yang lama.

116UXS, produk pertama yang didukung RGB MiniLED evo, menandai pergeseran penting menuju inovasi displai berbasiskan struktur. Produk ini memprioritaskan keaslian warna, kenyamanan visual, dan pengalaman menonton yang realistis pada desain TV layar besar generasi baru—terutama ketika performa ekstrem berpadu dengan kenyamanan dalam waktu lama.

UR8 dan UR9 merupakan lini produk utama TV RGB MiniLED Hisense, menghadirkan performa RGB MiniLED sejati untuk berbagai konsumen melalui harga yang lebih terjangkau dan rentang ukuran terlengkap. Didukung fondasi gambar yang setara produk unggulan (flagship)—RGB MiniLED serta optimasi warna dan adegan berbasiskan AI—UR8 dan UR9 tersedia dalam ukuran 55 hingga 100 inci. Dengan demikian, kedua produk ini menjadi pilihan RGB MiniLED terbaik bagi sebagian besar keluarga.

Untuk kebutuhan home cinema dengan displai ultrabesar, Hisense juga memperkuat statusnya sebagai pemimpin pasar melalui teknologi laser TriChroma. Tampil perdana secara global di CES 2026, XR10 menghadirkan visual sinematik dengan kecerahan tinggi, ekspresi warna yang lengkap, dan performa stabil dalam jangka panjang. Lebih lagi, XR10 menjadi solusi proyektor untuk home theater dengan dimensi hingga 300 inci.

Kombinasi RGB MiniLED untuk TV layar ultrabesar dan TriChroma Laser sebagai proyektor home cinema membentuk strategi Hisense dalam kategori displai besar—menjawab kebutuhan hiburan bertaraf premium di ruang keluarga sekaligus pengalaman sinematik yang memukau. Dengan debut 116UXS dan XR10, strategi tersebut mendasari tema yang diusung Hisense di CES 2026, "Innovating a Brighter Life", melalui inovasi displai yang lebih alami, nyaman, dan relevan untuk penggunaan sehari-hari.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri peralatan rumah tangga dan elektronik terkemuka di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (periode 2023-Triwulan III-2025). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru. Sebagai sponsor resmi FIFA Club World Cup 2026™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

