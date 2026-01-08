Hisense presenta 116UXS y XR10, llevando el RGB MiniLED a una nueva era en CES 2026

Como el origen del RGB MiniLED, Hisense presenta RGB MiniLED evo, una evolución a nivel de sistema que va más allá de las actualizaciones convencionales basadas en parámetros hacia una innovación fundamental en la arquitectura de retroiluminación. Basándose en la estructura tradicional de retroiluminación roja, verde y azul, RGB MiniLED evo es la primera de la industria en introducir un cuarto LED azul cielo-cian en el sistema de retroiluminación MiniLED, completando una de las partes más comúnmente ausentes del espectro de luz natural.

Con un control de color avanzado de 134 bits y una cobertura de color superior al 110% de BT.2020, RGB MiniLED evo permite una reproducción más fiel del cielo, el agua y los tonos cian-verdes, además de ofrecer una precisión de color de nivel profesional con ΔE < 1.0 gracias a una calibración de color mejorada a nivel de sistema. Además, su diseño optimizado de la fuente de luz reduce la luz azul dañina hasta en un 80%, lo que permite una experiencia de visualización más cómoda y natural a largo plazo en pantallas ultragrandes.

El 116UXS, el primer producto con tecnología RGB MiniLED evo, representa un cambio decisivo hacia la innovación en pantallas basadas en la estructura, priorizando la fidelidad del color, la comodidad visual y una experiencia de visualización real en el diseño de televisores de pantalla grande de próxima generación. Aquí es donde el rendimiento extremo se une a la comodidad duradera.

Los televisores UR8 y UR9 son la línea principal de televisores RGB MiniLED de Hisense, diseñados para ofrecer el verdadero rendimiento del RGB MiniLED a más consumidores gracias a precios accesibles y la más amplia gama de tamaños. Basándose en este liderazgo tecnológico, Hisense asume la responsabilidad no solo de liderar la categoría, sino también de expandirla. Los televisores UR8 y UR9 ofrecen características de imagen de primera clase (RGB MiniLED auténtico y optimización de color y escenas basada en IA), a la vez que amplían la accesibilidad a tamaños de 55" a 100", lo que los convierte en la mejor opción de RGB MiniLED para la mayoría de los hogares.

Para escenarios de cine en casa con pantallas ultragrandes, Hisense refuerza su liderazgo con la tecnología láser TriChroma. Con su debut mundial en CES 2026, el XR10 ofrece imágenes cinematográficas con alto brillo, una rica expresión de color y un rendimiento estable a largo plazo, ofreciendo una solución de cine en casa inmersiva para proyecciones de hasta 300 pulgadas.

Juntos, la tecnología RGB MiniLED para televisores ultragrandes y el láser TriChroma para proyección de cine en casa definen la estrategia de pantallas grandes de Hisense, que ofrece tanto una experiencia visual premium en el salón como experiencias cinematográficas inmersivas. Con el lanzamiento de los modelos 116UXS y XR10 como base, este enfoque da vida al lema de CES 2026, "Innovando para una vida más brillante", mediante la innovación en pantallas diseñadas para una sensación más natural, cómoda y relevante en el uso diario.

Acerca de Hisense

Hisense, fundado en 1969, es un líder mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, con operaciones en más de 160 países, especializado en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-T3 2025). Como el origen de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de la próxima generación de RGB MiniLED. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense está comprometido con las asociaciones deportivas globales como una forma de conectarse con audiencias de todo el mundo.

