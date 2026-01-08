Premiera modeli 116UXS i XR10 firmy Hisense na CES 2026 wprowadza RGB MiniLED w nową erę

Jako twórca RGB MiniLED Hisense wprowadza RGB MiniLED evo - ewolucję na poziomie całego systemu, która wykracza poza tradycyjne parametryczne ulepszenia i koncentruje się na fundamentalnych innowacjach w architekturze podświetlenia. Bazując na klasycznej strukturze podświetlenia czerwonego, zielonego i niebieskiego, RGB MiniLED evo jako pierwsze w branży wprowadza do systemu podświetlenia MiniLED czwartą diodę LED w kolorze cyjan Sky Blue, uzupełniając jeden z najczęściej brakujących obszarów spektrum światła naturalnego.

Dzięki zaawansowanemu 134-bitowemu sterowaniu kolorami oraz pokryciu kolorów przekraczającemu 110% BT.2020, RGB MiniLED evo umożliwia wierniejsze odwzorowanie nieba, wody oraz odcieni cyjanu i zieleni, a także zapewnia profesjonalne odzwierciedlenie kolorów na poziomie ΔE < 1,0 dzięki zaawansowanej systemowej kalibracji barw. Co więcej, zoptymalizowana struktura źródła światła redukuje szkodliwe światło niebieskie nawet o 80%, przyczyniając się do większego komfortu i naturalnych wrażeń podczas długotrwałego oglądania na ultradużych ekranach.

Model 116UXS, pierwszy produkt oparty na technologii RGB MiniLED evo, stanowi zdecydowane przejście w kierunku konstrukcyjnych innowacji wyświetlaczy - w projektowaniu telewizorów nowej generacji z dużym ekranem, stawiając na wierność kolorów, komfort wizualny i realne wrażenia z oglądania. To właśnie tutaj wyjątkowa wydajność spotyka się z długotrwałym komfortem.

Serie UR8 i UR9 to podstawowe linie telewizorów RGB MiniLED marki Hisense, zaprojektowane tak, aby parametry true RGB MiniLED były dostępne dla szerszego grona konsumentów dzięki przystępniejszym cenom i najszerszemu zakresowi rozmiarów. Opierając się na przywództwie technologicznym, Hisense bierze odpowiedzialność nie tylko za wyznaczanie kierunku rozwoju kategorii, lecz także za jej skalowanie. Modele UR8 i UR9 zapewniają kluczowe podstawy jakości obrazu - technologię true RGB MiniLED oraz wspieraną przez AI optymalizację kolorów i scen - jednocześnie zwiększając dostępność urządzeń w rozmiarach od 55 do 100 cali, co czyni je najlepszym wyborem RGB MiniLED dla większości gospodarstw domowych.

W segmencie ultradużych ekranów kina domowego Hisense dodatkowo umacnia swoją pozycję dzięki technologii TriChroma Laser. Projektor XR10, którego globalna premiera odbyła się na CES 2026, zapewnia kinową skalę obrazu, wysoką jasność, bogatą ekspresję kolorów oraz stabilną, długoterminową wydajność, oferując immersyjne rozwiązanie kina domowego do projekcji o przekątnej do 300 cali.

RGB MiniLED w zakresie ultradużych telewizorów oraz TriChroma Laser w dziedzinie projekcji kina domowego wspólnie określają strategię Hisense w obszarze dużych ekranów - odpowiadając zarówno na potrzeby wysokiej jakości projekcji w salonie, jak i wciągających doświadczeń kinowych. Oparta na premierach modeli 116UXS i XR10 strategia nadaje znaczenie hasłu CES 2026 „Innowacje dla lepszego życia", oferując innowacje w dziedzinie wyświetlania, które są bardziej naturalne, komfortowe i lepiej dopasowane do codziennych zastosowań.

Firma Hisense, założona w 1969 r., jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej, z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia firma Hisense zajmuje pozycję lidera w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (lata 2023 - III kwartał 2025). Firma Hisense, będąca twórcą technologii RGB MiniLED, wprowadza dalsze innowacje w zakresie telewizorów RGB MiniLED nowej generacji. Jako oficjalny sponsor Klubowych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA Club World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.

