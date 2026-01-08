Hisense predstavuje na veľtrhu CES 2026 modely 116UXS a XR10, čím posúva model RGB miniLED do novej éry

LAS VEGAS, 8. januára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hisense, popredná značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov na svete, predstavila na veľtrhu CES 2026 miniLED televízor 116UXS RGB a laserový projektor XR10, čím postavila inovácie v oblasti displejov do centra svojej globálnej prezentácie a zdôraznila svoje najnovšie objavy v oblasti technológií displejov zameraných na človeka.
Ako pôvodný model RGB MiniLED predstavuje spoločnosť Hisense RGB MiniLED evo – evolúciu na systémovej úrovni, ktorá posúva hranice konvenčných parametricky riadených vylepšení smerom k zásadnej inovácii v architektúre podsvietenia. Vychádzajúc z tradičnej štruktúry červeného, zeleného a modrého podsvietenia, RGB MiniLED evo je prvým zariadením v tomto odvetví, ktoré do systému podsvietenia MiniLED zavádza štvrtú LED diódu v odtieňoch nebesky modrej-azúrovej, čím dopĺňa jednu z najčastejšie chýbajúcich častí spektra prirodzeného svetla.
Vďaka pokročilému 134-bitovému ovládaniu farieb a farebnému pokrytiu presahujúcemu 110 % štandardu BT.2020 umožňuje RGB MiniLED evo vernejšiu reprodukciu oblohy, vody a azúrovozelených tónov a zároveň poskytuje profesionálnu presnosť farieb s ΔE<1,0 prostredníctvom vylepšenej kalibrácie farieb na úrovni systému. Jeho optimalizovaný dizajn svetelného zdroja okrem toho znižuje škodlivé modré svetlo až o 80 %, čím podporuje pohodlnejší a prirodzenejší dlhodobý zážitok zo sledovania na ultra veľkých obrazovkách.
Model 116UXS, prvý produkt s technológiou RGB MiniLED evo, predstavuje rozhodujúci posun smerom k inováciám v oblasti zobrazovania založenom na štruktúre – do centra dizajnu veľkoplošných televízorov novej generácie kladie vernosť farieb, vizuálny komfort a skutočný zážitok zo sledovania. Tu sa extrémny výkon skutočne stretáva s trvalým komfortom.
UR8 a UR9 sú hlavné rady RGB MiniLED televízorov od spoločnosti Hisense, ktoré sú navrhnuté tak, aby priniesli skutočný výkon RGB MiniLED širšiemu spektru spotrebiteľov prostredníctvom bežných cien a najširšieho pokrytia veľkostí. V nadväznosti na toto technologické líderstvo spoločnosť Hisense preberá zodpovednosť nielen za vedenie kategórie, ale aj za jej rozširovanie. Rady UR8 a UR9 prinášajú základy obrazu na úrovni vlajkovej lode – skutočný RGB MiniLED a optimalizáciu farieb a scény riadenú umelou inteligenciou – a zároveň rozširujú dostupnosť na displeje s uhlopriečkou od 55 do 100 palcov, vďaka čomu sú najlepšou voľbou RGB MiniLED pre väčšinu domácností.
V oblasti domácich kín s ultraveľkou obrazovkou spoločnosť Hisense ďalej posilňuje svoje vedúce postavenie prostredníctvom laserovej technológie TriChroma. Projektor XR10, ktorý bude mať globálnu premiéru na veľtrhu CES 2026, poskytuje obraz v kinematografickej mierke s vysokým jasom, bohatým farebným podaním a stabilným dlhodobým výkonom, čím ponúka pohlcujúce riešenie domáceho kina pre projekcie až do 300 palcov.
RGB MiniLED pre ultraveľké televízory a TriChroma Laser pre projekciu v domácom kine spoločne definujú stratégiu spoločnosti Hisense v oblasti veľkoplošných displejov, ktorá sa zameriava na prémiové sledovanie v obývačke aj pohlcujúce filmové zážitky. Tento prístup, založený na debute modelov 116UXS a XR10, oživuje tému veľtrhu CES 2026 „Inovácie pre jasnejší život" prostredníctvom inovácií displejov navrhnutých tak, aby sme sa pri každodennom používaní cítili prirodzenejšie, pohodlnejšie a relevantnejšie.
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia je Hisense celosvetovo jednotkou v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (rok 2023 – 3. štvrťrok 2025). Spoločnosť Hisense ako pôvodný dodávateľ RGB MiniLED stojí naďalej na čele inovácií RGB MiniLED novej generácie. Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026TM sa spoločnosť Hisense zaviazala ku globálnym športovým partnerstvám ako spôsobu spojenia s publikom na celom svete.
