Hisense presenta los modelos 116UXS y XR10 y lleva el RGB MiniLED a una nueva era en el evento CES 2026

Como marca creadora del RGB MiniLED, Hisense presenta el RGB MiniLED evo, una evolución a nivel de sistema que va más allá de las actualizaciones convencionales basadas en parámetros y avanza hacia la innovación fundamental en la arquitectura de retroiluminación. Sobre la base de la estructura tradicional de retroiluminación roja, verde y azul, RGB MiniLED evo es el primero de la industria en introducir un cuarto LED Sky Blue-Cyan en el sistema de retroiluminación MiniLED y completa una de las partes más comúnmente faltantes del espectro de luz natural.

El modelo RGB MiniLED evo cuenta con control de color avanzado de 134 bits y cobertura de color superior al 110 % de BT.2020, lo que permite una reproducción más fiel del cielo, el agua y los tonos verde cian y también ofrece una precisión de color de grado profesional con ΔE<1.0 mediante una calibración de color mejorada a nivel de sistema. Además, su diseño de fuente de luz optimizado reduce la luz azul perjudicial hasta en un 80 %, lo que permite una experiencia de visualización a largo plazo más cómoda y natural en pantallas ultra grandes.

El modelo 116UXS, el primer producto impulsado por RGB MiniLED evo, representa un cambio decisivo hacia la innovación de pantallas impulsada por la estructura: sitúa la precisión del color, la comodidad visual y la experiencia de visualización real como eje del diseño de televisión de pantalla grande de próxima generación. Aquí es donde el rendimiento extremo realmente se encuentra con una comodidad duradera.

UR8 y UR9 son las principales líneas de televisores RGB MiniLED de Hisense, diseñadas para brindar un verdadero rendimiento RGB MiniLED a más consumidores mediante precios convencionales y cobertura de mayor tamaño. Sobre la base de este liderazgo tecnológico, Hisense asume la responsabilidad no solo de liderar la categoría, sino también de escalarla. Los modelos UR8 y UR9 ofrecen fundamentos de imagen de nivel emblemático, una verdadera optimización de color y escena RGB MiniLED e impulsada por IA, a la vez que amplían la accesibilidad en tamaños de 55" a 100", lo que los convierte en la mejor opción RGB MiniLED para la mayoría de los hogares.

Para escenarios de cine en casa de pantalla ultra grande, Hisense amplía aún más su liderazgo mediante la tecnología láser TriChroma. El modelo XR10 debuta a nivel mundial en el evento CES 2026 y ofrece imágenes a escala cinematográfica con alto brillo, rica expresión de color y rendimiento estable a largo plazo, por lo que brinda una solución de cine en casa inmersiva para proyecciones de hasta 300 pulgadas.

Juntos, el RGB MiniLED para televisores ultra grandes y TriChroma Laser para proyección de cine en casa definen la estrategia de visualización de pantalla grande de Hisense, que aborda tanto la visualización premium en la sala de estar como las experiencias cinematográficas inmersivas. Anclado por el debut de los modelos 116UXS y XR10, este enfoque refleja el tema del evento CES 2026 "Innovating a Brighter Life" (Innovar una vida más brillante) mediante la innovación de pantallas diseñadas para que se vean más naturales, cómodas y relevantes para el uso cotidiano.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, opera en más de 160 países y se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (2023 al tercer trimestre de 2025). Como creadora del RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación RGB MiniLED de próxima generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense está comprometida con las asociaciones deportivas mundiales como medio para conectar con públicos de todo el mundo.

