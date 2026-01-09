Hisense、CES 2026で116UXSとXR10を発表、RGB MiniLEDを新たな時代へ

高度な134ビットのカラー制御とBT.2020の110%を超える色域をカバーするRGB MiniLED evoは、空や水、シアン・グリーンのトーンをより忠実に再現することを可能にし、さらに強化されたシステムレベルのカラー・キャリブレーションを通じて、ΔE<1.0というプロ仕様の色精度を実現します。さらに、最適化された光源設計によって有害なブルーライトを最大80%低減し、超大型スクリーンにおける長時間の視聴でも、より快適および自然な体験をサポートします。

RGB MiniLED evoを搭載した初の製品である116UXSは、構造主導のディスプレイ・イノベーションへの決定的な転換を象徴しており、次世代の大型テレビ設計の中核に、色の忠実度、視覚的な快適さ、および真の視聴体験を据えています。これこそが、極限のパフォーマンスと持続的な快適さが真に融合する姿です。

UR8およびUR9はHisenseの核となるRGB MiniLED TVのラインナップであり、主流の価格帯および幅広いサイズ展開を通じて、より多くの消費者に真のRGB MiniLEDパフォーマンスを届けるよう設計されています。このテクノロジーにおけるリーダーシップを基盤として、Hisenseはこのカテゴリーを牽引するだけでなく、それを拡大させる責任を担っています。UR8およびUR9は、真のRGB MiniLEDとAI駆動によるカラーおよびシーン最適化というフラッグシップレベルの画質基盤を備えつつ、55インチから100インチまでのサイズ展開によって高いアクセシビリティを実現し、幅広い家庭にとって最適なRGB MiniLEDの選択肢となります。

超大画面のホームシネマ用途に向けて、HisenseはTriChromaレーザー技術により、そのリーダーシップをさらに拡大しています。CES 2026でグローバル・デビューを果たしたXR10は、高輝度で豊かな色表現と長期にわたって安定した性能を備え、最大300インチまでの投写に対応する没入型のホームシアター・ソリューションとして、シネマスケールの映像体験を提供します。

超大型TV向けのRGB MiniLEDと、ホームシネマ投写向けのTriChromaレーザーは、プレミアムなリビングルーム視聴と没入感の高いシネマ体験の双方に対応するHisenseの大画面ディスプレイ戦略を明確に示しています。116UXSとXR10の発表を軸とするこのアプローチは、日常使用においてより自然で快適、かつ実用性の高い体験を実現するディスプレイ・イノベーションを通じて、CES 2026のテーマ「より明るい生活を革新する」を具現化するものです。

Hisenseについて

Hisenseは1969年に設立され、160以上の国と地域で事業を展開する、家電製品およびコンシューマー・エレクトロニクス分野のグローバル・リーダーで、高品質なマルチメディア製品、家電製品、そしてインテリジェントなITソリューションの提供を専門としています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ・セグメントにおいて、世界第1位にランクインしています（2023年第3四半期～2025年）。RGB MiniLEDの起源として、Hisenseは次世代RGB MiniLEDイノベーションを引き続きリードしています。また、FIFA World Cup 2026TMの公式スポンサーとして、Hisenseは世界中のオーディエンスとつながる手段として、グローバルなスポーツ・パートナーシップに取り組んでいます。

