Hisense domine les marchés mondiaux des téléviseurs de 100 pouces et des téléviseurs laser au troisième trimestre 2025

QINGDAO, Chine, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils ménagers, s'est une fois de plus classée au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus, avec une part de 56,6 %, et dans le segment des téléviseurs laser, avec une part de 68,9 % au troisième trimestre 2025, d'après les dernières données publiées par Omdia. Ce résultat réaffirme la position de leader de Hisense dans le secteur, grâce à une innovation continue et à une compréhension approfondie des besoins des consommateurs.

En tant que pionnier du MiniLED RVB, Hisense continue de définir de nouvelles normes en matière de technologie d'affichage sur grand écran. Soutenue par une solide R&D indépendante, la technologie MiniLED RVB de Hisense offre des couleurs authentiques et vives comme jamais auparavant, alimentée par une luminosité et une précision extraordinaires qui donnent vie à chaque scène avec un réalisme et une profondeur émotionnelle stupéfiants. Ces innovations vont au-delà de la couleur et de la qualité de l'image, rendant la technologie plus humaine, transformant chaque moment de visionnage, de partage et de détente en une expérience plus riche et plus émotionnelle pour les familles du monde entier.

Hisense continue de dominer le marché des téléviseurs laser, comme le prouvent les derniers résultats du 2025 UST Projector Showdown. Le Hisense L9Q a remporté la première place pour l'utilisation dans des pièces mixtes, le cinéma dédié et la qualité d'image globale, tandis que le PX3-PRO a reçu le prix du meilleur rapport qualité/prix et s'est également bien classé en termes de performance d'image.

Grâce à une collaboration avec Devialet, le L9Q offre une expérience de home cinéma de luxe avec une projection jusqu'à 200 pouces, 5 000 lumens ANSI, un rapport de contraste de 5 000:1 et des certifications IMAX Enhanced et Dolby Vision, apportant véritablement le cinéma à la maison.

De la technologie au marché, Hisense continue de mener l'évolution du secteur vers une plus grande qualité et une plus grande innovation. En maîtrisant les technologies de base et en les transformant en produits qui élèvent les standards mondiaux du divertissement à domicile, l'entreprise Hisense ne se contente pas de définir ce que les gens regardent, elle redessine aussi la vision mondiale de l'avenir de l'affichage.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines des appareils domestiques et de l'électronique grand public, présente dans plus de 160 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au premier rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (de 2023 au troisième trimestre de 2025). En tant que sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Hisense s'engage dans des partenariats sportifs mondiaux comme moyen de se connecter avec les publics du monde entier.