Hisense na vrchole globálnych trhov so 100-palcovými a laserovými televízormi za 3. štvrťrok 2025

News provided by

Hisense

Nov 26, 2025, 04:00 ET

QINGDAO, Čína, 26. november 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť Hisense, popredná globálna značka spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, sa v 3. štvrťroku 2025 opäť umiestnila celosvetovo na 1. mieste v segmente televízorov s uhlopriečkou nad 100 palcov s 56,6 % podielom na dodávkach aj v segmente laserových televízorov s 68,9 % podielom na dodávkach. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených spoločnosťou Omdia. Výsledok potvrdzuje vedúce postavenie spoločnosti Hisense v odvetví, poháňané neustálymi inováciami a hlbokým pochopením potrieb spotrebiteľov.

Ako originálny výrobca RGB MiniLED displejov, Hisense neustále nastavuje nové štandardy v technológii veľkoplošných displejov. Technológia RGB MiniLED od spoločnosti Hisense, vďaka silnej podpore nezávislého výskumu a vývoja, poskytuje autentické a živé farby ako nikdy predtým – s mimoriadnym jasom a presnosťou, ktoré oživia každú scénu s ohromujúcim realizmom a emocionálnou hĺbkou. Tieto inovácie prekračujú rámec kvality farieb a obrazu – robia technológie ľudskejšími a menia každý okamih sledovania, zdieľania a relaxu na bohatší a emocionálnejší zážitok pre rodiny po celom svete.

Hisense naďalej stojí na čele trhu s laserovými televízormi – čo dokazujú aj najnovšie výsledky rebríčka UST Projector Showdown 2025. Hisense L9Q získal prvé miesto v kategóriách Použitie v rôznych miestnostiach, Špecializované kino a Celková kvalita obrazu, zatiaľ čo PX3-PRO získal ocenenie č. 1 v kategórii Najlepšia hodnota a tiež sa umiestnil na vysokých priečkach v obrazovom výkone.

Vďaka spolupráci so spoločnosťou Devialet ponúka L9Q luxusný zážitok domáceho kina s projekciou až do 200 palcov, 5000 ANSI lúmenmi, kontrastným pomerom 5000:1 a certifikáciami IMAX Enhanced a Dolby Vision – skutočne prináša kino domov.

Od technológie až po trh, Hisense naďalej vedie vývoj odvetvia smerom k vyššej kvalite a väčším inováciám. Zvládnutím kľúčových technológií a ich transformáciou na produkty, ktoré pozdvihujú globálne štandardy domácej zábavy, spoločnosť Hisense nielen formuje to, čo ľudia sledujú, ale aj to, ako si svet predstavuje budúcnosť displejov.

O spoločnosti Hisense

Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia je Hisense celosvetovo jednotkou v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (v období od roku 2023 – po tretí štvrťrok 2025). Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026™ sa spoločnosť Hisense zaviazala ku globálnym športovým partnerstvám, aby sa spojila s publikom na celom svete.

