海信2025年第三季度領跑全球100英吋和激光電視市場

青島2025年11月26日 /美通社/ -- 根據Omdia發佈的最新數據，2025年第三季度，全球消費電子與家電領軍品牌海信，再度在全球100英吋及以上電視細分市場以56.6%的出貨份額，以及激光電視細分市場68.9%的出貨份額，位居全球第一。這一成績表明，海信憑借持續創新和對消費者需求的精準把握，確立了行業領導地位。

作為RGB MiniLED技術的開創者，海信不斷為大屏顯示技術樹立新標桿。依托強大的自主研發能力，海信的RGB MiniLED技術憑借卓越的亮度和精準度，呈現出前所未有的真實生動色彩，讓每一場景都極具真實感與情感深度。這些創新超越了色彩和畫質層面——讓科技更具人性化，將全球家庭觀看、分享和放鬆的每一刻，都轉化為更豐富、情感聯結更緊密的體驗。

海信持續領跑激光電視市場——2025年最新超短焦投影儀對比評測結果證實了這一點。在混合室內使用、專用影音室及整體畫質等類別評測中，海信L9Q均拔得頭籌；PX3-PRO則獲評「 性價比之王」 ，且在畫質表現上名列前茅。

通過與帝瓦雷合作，L9Q帶來奢華家庭影院體驗。它支持最高200英吋投影尺寸，具備5000 ANSI流明亮度、5000:1對比度，還獲得IMAX Enhanced和杜比視界認證，真正把影院「 搬」 回了家。

從技術研發到市場拓展，海信始終引領行業向更高品質、更強創新的方向演進。通過掌握核心技術，並將其轉化為提升全球家庭娛樂標準的產品，海信不僅改變了人們的觀看內容，更重新定義了世界對顯示未來的想像。

關於海信

海信創立於1969年，是全球公認的家電與消費電子領軍企業，業務覆蓋160多個國家，專注於提供高品質的多媒體產品、家電及智能IT解決方案。據Omdia數據，2023年至2025年第三季度，海信在全球100英吋及以上電視細分市場位居榜首。作為2026年國際足聯世界盃™的官方贊助商，海信致力於通過全球體育合作，與全世界的觀眾建立聯繫。

