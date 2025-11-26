Hisense лидирует в третьем квартале 2025 года на глобальных рынках 100-дюймовых и лазерных телевизоров

News provided by

Hisense

Nov 26, 2025, 04:00 ET

ЦИНДАО, Китай, 26 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Согласно последним данным, опубликованным Omdia, в третьем квартале 2025 года Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, вновь занял первое место в мире в сегменте телевизоров с размером диагонали от 100 дюймов с долей 56,6 % от общего объема поставок, а также в сегменте лазерных телевизоров с долей 68,9 % от общего объема поставок. Этот результат подтверждает лидерство Hisense в отрасли, обусловленное постоянными инновациями и глубоким пониманием потребностей потребителей.

Являясь создателем технологии RGB MiniLED, Hisense продолжает определять новые стандарты технологий изготовления дисплеев с большим экраном. Благодаря сильному независимому подразделению исследований и разработок компании Hisense ее технология RGB MiniLED обеспечивает более аутентичные, яркие цвета, чем когда-либо раньше, за счет исключительной яркости и точности, которые оживляют каждую сцену с потрясающим реализмом и эмоциональной глубиной. Эти инновации выходят за рамки цветов и качества изображения, делая технику более человечной, превращая каждый момент просмотра, обмена впечатлениями и отдыха в более богатый и эмоционально объединяющий опыт для семей по всему миру.

Hisense продолжает лидировать на рынке лазерных телевизоров, что подтверждается последними результатами участия в конкурсе UST Projector Showdown 2025 года. Проектор Hisense L9Q занял первое место в категориях «помещение общего назначения», «специализированное помещение-кинотеатр» и «качество изображения в целом», а проектор PX3-PRO был признан самым выгодным предложением (#1 Best Value Pick) и тоже занял высокое место по характеристикам изображения.

Благодаря сотрудничеству с Devialet прожектор L9Q позволяет получить роскошный домашний кинотеатр с размером диагонали проекции до 200 дюймов, имеет яркость 5000 люменов по ANSI, контрастность 5000:1 и сертификаты IMAX Enhanced и Dolby Vision, что действительно приносит кинотеатр домой.

На всех этапах, от создания технологий до выхода на рынок, Hisense продолжает определять развитие отрасли по пути повышения качества и создания более значимых инноваций. Осваивая базовые технологии и превращая их в изделия, повышающие мировые стандарты домашних развлечений, Hisense определяет не только то, что люди смотрят сейчас, но и то, каким мир видит будущее дисплеев.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 года по 3-й квартал 2025 года). Являясь официальным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026™, Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.

