Hisense、2025年第3四半期に世界の100インチおよびレーザーテレビ市場で首位に

中国・青島、2025年11月26日/PRNewswire/ --世界的な家電・電子機器ブランドであるHisenseは、Omdiaが発表した最新データによると、2025年第3四半期において、100インチ以上テレビセグメントで出荷シェア56.6％、レーザーテレビセグメントで出荷シェア68.9％を記録し、再び世界トップの座を獲得しました。この結果は、継続的なイノベーションと消費者ニーズへの深い理解に支えられた、Hisenseの業界リーダーシップを改めて証明するものです。

RGB MiniLEDの発祥として、Hisenseは大型ディスプレイ技術において新たな基準を打ち立て続けています。強力な独自研究開発に支えられたHisenseのRGB MiniLED技術は、これまでにない本物の鮮やかな色彩を実現し、卓越した明るさと精度によって、あらゆるシーンを圧倒的なリアリズムと感情の深みで生き生きと表現します。これらの革新は、色彩や画質を超えた領域に及び、テクノロジーをより人間的なものに変え、世界中の家族にとって、視聴や共有、リラックスのひとときをより豊かで感情的につながる体験へと変えます。

Hisenseは、最新の2025年USTプロジェクター対決の結果が証明するように、レーザーテレビ市場をリードし続けています。HisenseのL9Qは、ミックスルーム使用、専用シアター、総合画質の各部門でトップに立ち、PX3-PROはベストバリュー賞を受賞するとともに、画質性能でも高く評価されました。

Devialetとのコラボレーションにより、L9Qは最大200インチの投影、5,000 ANSIルーメン、5,000:1のコントラスト比、IMAX EnhancedおよびDolby Vision認証を備えた豪華なホームシネマ体験を提供し、まさに映画館の体験を家庭にもたらします。

技術から市場まで、Hisenseは業界の進化を牽引し、より高品質で革新的な未来を切り拓き続けています。Hisenseは、核心技術を習得し、それを世界のホームエンターテインメント基準を高める製品へと変換することで、人々の視聴体験を形作るだけでなく、ディスプレイの未来を世界がどのように描くかも左右しています。

Hisenseについて

Hisenseは1969年に設立され、160以上の国と地域で事業を展開する、家電製品およびコンシューマー・エレクトロニクス分野のグローバル・リーダーで、高品質なマルチメディア製品、家電製品、そしてインテリジェントなITソリューションの提供を専門としています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビセグメントにおいて、2023年から2025年第3四半期まで世界で第1位にランクされています。Hisenseは、FIFAワールドカップ2026（FIFA World Cup 2026™）の公式スポンサーとして、世界中の視聴者とつながる手段として、世界的なスポーツ・パートナーシップに取り組んでいます。

SOURCE Hisense