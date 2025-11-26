Hisense liderem globalnego rynku telewizorów 100-calowych i Laser TV w III kw. 2025 r.

QINGDAO, Chiny , 26 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa globalna marka elektroniki użytkowej i urządzeń gospodarstwa domowego po raz kolejny zajęła pierwsze miejsce na świecie w segmencie telewizorów 100-calowych i większych, zdobywając 56,6% udziału w rynku dostaw oraz w segmencie urządzeń Laser TV, gdzie udział w dostawach wyniósł 68.9%. Są to wyniki dla III kw. 2025 r. oparte o najnowsze dane opublikowane przez Omdia. Potwierdzają one, że Hisense jest liderem branży dzięki ciągłym innowacjom i doskonałemu rozpoznaniu potrzeb klientów.

Jako twórca RGB MiniLED, Hisense nadal ustanawia nowe standardy w dziedzinie technologii wyświetlaczy wielkoformatowych. Silne i niezależne zaplecze badawczo-rozwojowe firmy sprawia, że technologia Hisense RGB MiniLED zapewnia autentyczne, żywe kolory jak nigdy dotąd - wzmocnione przez niezwykłą jasność i precyzję, która ożywia każdą scenę na niespotykanym poziomie realizmu i głębi emocjonalnej. Te innowacje wykraczają poza kolor i jakość obrazu - sprawiając, że technologia staje się bardziej ludzka i zamieniając każdą chwilę, oglądania, wspólnego czasu i relaksu w bogatsze, bardziej emocjonalne doświadczenie dla rodzin na całym świecie.

Hisense niezmiennie pozostaje liderem rynku urządzeń Laser TV - świadczą o tym najnowsze wyniki konkursu 2025 UST Projector Showdown. Telewizor Hisense L9Q zajął pierwsze miejsce w kategoriach uniwersalne użytkowanie w pokoju, kino domowe i ogólna jakość obrazu, a PX3-PRO zdobył pierwszą nagrodę za najlepszą wartość (#1 Best Value Pick) i uplasował się wysoko w kategorii parametrów obrazu.

Dzięki współpracy z Devialet, L9Q oferuje doskonałe wrażenia kina domowego z projekcją do 200 cali, jasnością 5000 ANSI lumenów, współczynnikiem kontrastu 5000:1 oraz certyfikatami IMAX Enhanced i Dolby Vision - to jakby mieć prawdziwe kino w zaciszu własnego domu.

Od technologii po rynek, Hisense nie przestaje prowadzić ewolucji branży w kierunku wyższej jakości i większych innowacji. Doprowadzając do perfekcji kluczowe technologie i przekształcając je w produkty, które podnoszą globalne standardy domowej rozrywki, Hisense nie tylko kształtuje to, co oglądamy, ale też wpływa na postrzeganie tego, jak będzie wyglądała przyszłość wyświetlaczy na całym świecie.

Hisense

Założona w 1969 r. firma Hisense to lider światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia firma Hisense zajmuje pozycję lidera w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (2023 - III kw. 2025). Jako oficjalny sponsor Klubowych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA Club World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.