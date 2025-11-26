Hisense liderem globalnego rynku telewizorów 100-calowych i Laser TV w III kw. 2025 r.

News provided by

Hisense

Nov 26, 2025, 04:00 ET

QINGDAO, Chiny  , 26 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa globalna marka elektroniki użytkowej i urządzeń gospodarstwa domowego po raz kolejny zajęła pierwsze miejsce na świecie w segmencie telewizorów 100-calowych i większych, zdobywając 56,6% udziału w rynku dostaw oraz w segmencie urządzeń Laser TV, gdzie udział w dostawach wyniósł 68.9%. Są to wyniki dla III kw. 2025 r. oparte o najnowsze dane opublikowane przez Omdia. Potwierdzają one, że Hisense jest liderem branży dzięki ciągłym innowacjom i doskonałemu rozpoznaniu potrzeb klientów.

Jako twórca RGB MiniLED, Hisense nadal ustanawia nowe standardy w dziedzinie technologii wyświetlaczy wielkoformatowych. Silne i niezależne zaplecze badawczo-rozwojowe firmy sprawia, że technologia Hisense RGB MiniLED zapewnia autentyczne, żywe kolory jak nigdy dotąd - wzmocnione przez niezwykłą jasność i precyzję, która ożywia każdą scenę na niespotykanym poziomie realizmu i głębi emocjonalnej. Te innowacje wykraczają poza kolor i jakość obrazu - sprawiając, że technologia staje się bardziej ludzka i zamieniając każdą chwilę, oglądania, wspólnego czasu i relaksu w bogatsze, bardziej emocjonalne doświadczenie dla rodzin na całym świecie.

Hisense niezmiennie pozostaje liderem rynku urządzeń Laser TV - świadczą o tym najnowsze wyniki konkursu 2025 UST Projector Showdown. Telewizor Hisense L9Q zajął pierwsze miejsce w kategoriach uniwersalne użytkowanie w pokoju, kino domowe i ogólna jakość obrazu, a PX3-PRO zdobył pierwszą nagrodę za najlepszą wartość (#1 Best Value Pick) i uplasował się wysoko w kategorii parametrów obrazu.

Dzięki współpracy z Devialet, L9Q oferuje doskonałe wrażenia kina domowego z projekcją do 200 cali, jasnością 5000 ANSI lumenów, współczynnikiem kontrastu 5000:1 oraz certyfikatami IMAX Enhanced i Dolby Vision - to jakby mieć prawdziwe kino w zaciszu własnego domu.

Od technologii po rynek, Hisense nie przestaje prowadzić ewolucji branży w kierunku wyższej jakości i większych innowacji. Doprowadzając do perfekcji kluczowe technologie i przekształcając je w produkty, które podnoszą globalne standardy domowej rozrywki, Hisense nie tylko kształtuje to, co oglądamy, ale też wpływa na postrzeganie tego, jak będzie wyglądała przyszłość wyświetlaczy na całym świecie.

Hisense

Założona w 1969 r. firma Hisense to lider światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia firma Hisense zajmuje pozycję lidera w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (2023 - III kw. 2025). Jako oficjalny sponsor Klubowych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA Club World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Hisense Tops Global 100-inch and Laser TV Markets in Q3 2025

Hisense, a leading brand in global consumer electronics and home appliances, has once again ranked No.1 globally in the 100-inch and over TV segment...

Hisense führt im dritten Quartal 2025 den weltweiten Markt für 100-Zoll- und Laser-Fernseher an

Hisense, eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat laut den neuesten Daten von Omdia im dritten Quartal 2025...
More Releases From This Source

Explore

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Household Products

Household Products

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

News Releases in Similar Topics