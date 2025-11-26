Hisense Pimpin Segmen TV 100 Inci dan TV Laser Global pada Triwulan III-2025

QINGDAO, Tiongkok, 27 November 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, merek elektronik dan alat rumah tangga terkemuka di dunia, kembali menempati posisi No.1 di pasar global untuk kategori TV berukuran 100 inci ke atas dengan pangsa pasar 56,6%, serta memimpin pasar TV Laser dengan pangsa pasar 68,9% pada Triwulan III-25, menurut data terbaru Omdia. Pencapaian ini semakin memperkuat status Hisense sebagai pemimpin industri yang menghadirkan inovasi berkelanjutan dan memahami kebutuhan konsumen.

Sebagai Pelopor RGB MiniLED, Hisense selalu menetapkan standar baru dalam teknologi layar berukuran besar. Didukung riset dan pengembangan independen, teknologi RGB MiniLED Hisense menghadirkan warna yang autentik dan realistis — berkat tingkat kecerahan layar dan presisi luar biasa yang membuat setiap adegan tampil realistis dan penuh kedalaman emosi. Inovasi tersebut tidak hanya meningkatkan warna dan kualitas gambar, namun juga menghadirkan teknologi yang lebih humanis, mewujudkan pengalaman menonton, momen kebersamaan, dan suasana santai yang lebih menarik dan dekat secara emosional bagi keluarga di seluruh dunia.

Hisense juga terus memimpin pasar TV Laser — tecermin dari UST Projector Showdown 2025. Hisense L9Q meraih posisi teratas dalam sejumlah kategori, seperti Mixed Room Use, Dedicated Theater, serta Overall Picture Quality. Sementara, PX3-PRO meraih gelar #1 Best Value Pick dan juga mencatat peringkat tinggi dalam performa gambar.

Berkolaborasi dengan Devialet, L9Q menawarkan pengalaman home cinema premium dengan bidang proyeksi hingga 200 inci, 5.000 ANSI lumens, rasio kontras 5.000:1, serta bersertifikasi IMAX Enhanced dan Dolby Vision — benar-benar menghadirkan pengalaman bioskop di rumah.

Dari pengembangan teknologi hingga pasar, Hisense terus memimpin evolusi industri menuju kualitas yang lebih tinggi dan inovasi yang lebih mutakhir. Dengan menguasai teknologi inti dan mengubahnya menjadi produk yang meningkatkan standar home entertainment di pasar global, Hisense tidak hanya menentukan kualitas tayangan — namun juga masa depan layar TV.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri alat rumah tangga dan elektronik terkemuka di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (periode 2023-Triwulan III-2025). Sebagai sponsor resmi pertama FIFA Club World Cup 2025™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

SOURCE Hisense