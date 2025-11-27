하이센스, 2025년 3분기 글로벌 100인치 및 레이저 TV 시장에서 점유율 1위 기록

칭다오, 중국 2025년 11월 27일 /PRNewswire/ -- 옴디아(Omdia)에서 최근에 발표한 자료에 따르면, 소비자 전자제품 및 가전제품 분야의 글로벌 선두 브랜드인 하이센스(Hisense)가 100인치 이상 TV 시장에서 출하량 점유율 56.6%를, 그리고 레이저 TV 시장에서 출하량 점유율 68.9%를 기록하며 다시 한 번 전 세계 1위로 올라섰다. 이번 결과는 지속적인 혁신과 소비자 니즈에 대한 깊은 인식을 통해 하이센스의 업계 리더십을 재확인하는 계기가 될 것이다.

RGB 미니LED(MiniLED)를 최초로 선보인 하이센스는 앞으로도 계속해서 대형 스크린 디스플레이 기술에 새로운 표준을 제시할 계획이다. 하이센스의 RGB 미니LED 기술은 강력하고 독립적인 R&D 전략에 힘입어 이전에 경험하지 못했던 색상을 사실적으로 생생하게 재현한다. 특히 뛰어난 휘도와 정밀도를 통해 모든 장면에 놀랍도록 아름다운 사실성과 감성 깊이를 구현하는 것이 압권이다. 이러한 혁신은 단순한 색상과 화질을 넘어서 더욱 인간적인 기술을 개발할 뿐만 아니라 전 세계 가족들이 시청하고, 공유하고, 휴식하는 순간들을 단 하나도 놓치지 않고 더욱 풍성하고, 감정적으로 공감할 수 있는 경험으로 만들어 가고 있다.

하이센스는 최근 2025 UST 프로젝터 쇼다운(2025 UST Projector Showdown) 결과에서 알 수 있듯이 앞장서서 레이저 TV 시장을 이끌어갈 것이다. 하이센스 L9Q가 믹스룸 용도(Mixed Room Use), 전용 영화관(Dedicated Theater), 전체 화질(Overall Picture Quality) 부문에서 1위를 차지한 반면 PX3-PRO는 베스트 밸류 픽(Best Value Pick) 부문에서 1위에, 그리고 화질 성능 부문에서 높은 순위에 올랐다.

드비알레(Devialet)와 협업하여 개발된 L9Q는 최대 200인치의 투사 크기, 5000ANSI 루멘의 밝기, 5000:1의 명암비를 지원할 뿐만 아니라 IMAX Enhanced 및 Dolby Vision 인증까지 획득하여 고급스러운 홈 시네마 경험을 제공함으로써 집 안에 영화관이나 다름없는 환경을 구현한다.

하이센스는 기술 개발부터 출시에 이르기까지 더욱 높은 품질과 우수한 혁신을 지향하여 앞으로도 업계 발전에 이바지할 것이다. 또한 핵심 기술을 완성한 후 제품에 적용해 글로벌 홈 엔터테인먼트 표준을 높임으로써 소비자의 시청 경험을 구체화하는 동시에 디스플레이의 미래 설계를 구상하는 데 기여하고 있다.

하이센스 소개

하이센스는 1969년 설립된 생활 가전 및 소비자 전자제품 분야의 글로벌 선도기업으로, 전 세계 160여 개 국가에서 사업을 운영하며 고품질 멀티미디어 제품, 가전제품, 지능형 IT 솔루션을 전문적으로 제공하고 있다. 시장조사기관 옴디아에 따르면 100인치 이상 TV 시장에서 세계 1위에 오르기도 했다(2023-2025 1분기). 또한 FIFA 월드컵 2025™의 공식 파트너로서 전 세계 시청자들과 소통할 수 있는 방법으로 글로벌 스포츠 파트너십에 전념하고 있다.

