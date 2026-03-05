Huawei e Bittel lançam a solução Xinghe Al SafeStay para redes de campus hoteleiro

BARCELONA, Espanha, 5 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Durante o MWC Barcelona 2026, a Huawei e a Shandong Bittel Intelligent Technology Co., Ltd. (comumente Bittel) lançaram conjuntamente a solução Xinghe Al SafeStay para redes de campus hoteleiro. A solução utiliza produtos avançados AirEngine para oferecer cobertura Wi-Fi 7 em cenários hoteleiros, permitindo acesso duplo de 10 Gbps tanto para conexões cabeadas quanto sem fio. Seu sistema inteligente de controle IoT inovador permite ajustes de temperatura sem interrupções para os hóspedes, reduzindo o consumo de energia em 20%. Além disso, a segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana garante que cada estadia seja segura e livre de preocupações. Adaptada para hotéis, a solução aproveita os recursos dos parceiros para oferecer um modelo pronto para implantação, em que os dispositivos são plug-and-play. Isso simplifica os processos de instalação e de depuração, acelerando a implantação dos serviços.

"Começamos a trabalhar com a Huawei em 2020", disse Wei Zhenhua, diretor de marketing da Bittel para as regiões da Europa, África e CIS. "Esta solução recém-lançada combina a tecnologia de ponta Wi-Fi 7 da Huawei com a nossa experiência em integração de sistemas. Ela elimina a necessidade de equipamentos adicionais, como sensores infravermelhos e radares mmWave. Ao aproveitar os recursos avançados dos APs da Huawei, entregamos soluções inteligentes e fluidas que redefinem a competitividade hoteleira por meio da inteligência espacial. Juntos, estamos criando hotéis seguros e orientados por IA, promovendo uma transformação digital mais rápida em todo o setor."

Wei Zhenhua, diretor de marketing da Bittel para as regiões da Europa, África e CIS, participou do lançamento conjunto da solução ao lado de outros convidados da Huawei, incluindo: Xu Jianfeng, vice-presidente da Huawei para a Unidade de Negócios de Manufatura e Grandes Empresas; Xu Qiang, diretor do Departamento de Cenários Comerciais da Huawei; Chen Zhiwei, vice-presidente do Domínio de Redes de Campus da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei; e Li Aiping, diretor do Departamento de Desenvolvimento e Vendas de Parceiros da Unidade de Negócios de Manufatura e Grandes Empresas da Huawei.

Visando o futuro, a Huawei continuará a inovar e colaborará com mais parceiros de destaque em todo o mundo para ajudar os hotéis a atender às demandas personalizadas dos consumidores, oferecer experiências mais atraentes, reduzir custos operacionais e aumentar a competitividade no mercado.

