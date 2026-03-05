Huawei y Bittel lanzan solución de red para instalaciones hoteleras Xinghe Al SafeStay

BARCELONA, España, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el MWC 2026 en Barcelona, Huawei y Shandong Bittel Intelligent Technology Co., Ltd. (nombre corto, Bittel) lanzaron de manera conjunta la solución de red para instalaciones hoteleras Xinghe Al SafeStay. La solución utiliza productos AirEngine de última generación para brindar cobertura Wi-Fi 7 en todos los espacios hoteleros, ofreciendo acceso dual de 10 Gbps para conexiones cableadas e inalámbricas. Su innovador sistema de control inteligente de Internet de las cosas (IoT) permite realizar ajustes de temperatura perfectos para los huéspedes a la vez que reduce el consumo de energía en 20 %. Asimismo, la seguridad 24 horas al día, los 7 días de la semana, garantiza que cada estadía sea segura y relajada. La solución, diseñada para hoteles, aprovecha los recursos de los socios para ofrecer un modelo listo para implementar, donde los dispositivos se instalan de manera automática. Esto simplifica los procesos de instalación y depuración a la vez que acelera la implementación del servicio.

"En 2020, comenzamos a trabajar con Huawei", señaló Wei Zhenhua, director de Marketing de Bittel para Europa, África y las regiones de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). "Esta solución de lanzamiento reciente combina la tecnología Wi-Fi 7 de vanguardia de Huawei con nuestra experiencia en integración de sistemas. Ella elimina la necesidad de equipos adicionales, como sensores infrarrojos y radares mmWave. Al aprovechar las funciones avanzadas de AP de Huawei, ofrecemos soluciones sin inconvenientes e inteligentes que transforman la competitividad hotelera a través de la inteligencia espacial. En conjunto, estamos creando hoteles seguros basados en IA e impulsando una transformación digital más rápida en todo el sector".

Wei Zhenhua, director de Marketing de Bittel para Europa, África y las regiones de CEI, asistió al lanzamiento conjunto de la solución junto con otros invitados de Huawei, como: Xu Jianfeng, vicepresidente de la unidad de negocio Fabricación y grandes empresas de Huawei; Xu Qiang, director del departamento de Escenarios comerciales de Huawei; Chen Zhiwei, vicepresidente del Dominio de red de campus de la Línea de productos de comunicación de datos de Huawei; y Li Aiping, director del Departamento de desarrollo de socios y ventas de la unidad de negocio Fabricación y grandes empresas de Huawei.

De cara al futuro, Huawei seguirá innovando y colaborará con más socios destacados de todo el mundo para ayudar a los hoteles a satisfacer las exigencias particulares de los consumidores, ofrecer experiencias más atractivas, reducir los costos operativos y mejorar la competitividad en el mercado.

