Huawei и Bittel представляют решение Xinghe Al SafeStay Hotel Campus Network Solution

News provided by

Huawei

Mar 05, 2026, 11:42 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 5 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Во время MWC Barcelona 2026 Huawei и Shandong Bittel Intelligent Technology Co., Ltd. (для краткости Bittel) совместно выпустили решение Xinghe Al SafeStay Hotel Campus Network Solution. Решение использует передовые продукты AirEngine для обеспечения покрытия Wi-Fi 7 в гостиничных сценариях, обеспечивая двойной доступ 10 Гбит/с как для проводных, так и для беспроводных соединений. Инновационная интеллектуальная система управления Интернетом вещей позволяет легко регулировать температуру для гостей, одновременно снижая потребление энергии на 20%. Кроме того, круглосуточная охрана гарантирует безопасное и беззаботное пребывание. Разработанное специально для отелей, решение использует ресурсы партнеров, чтобы предложить готовую к развертыванию модель, в которой устройства готовы к использованию. Это упрощает процессы установки и отладки, а также ускоряет развертывание службы.

Wei Zhenhua, Bittel's Marketing Director for Europe, Africa, and CIS Regions
Wei Zhenhua, Bittel's Marketing Director for Europe, Africa, and CIS Regions
«Мы начали работать с Huawei еще в 2020 году, — сказал Вэй Чжэньхуа, директор по маркетингу Bittel в Европе, Африке и СНГ. — Это недавно запущенное решение сочетает в себе передовую технологию Wi-Fi 7 Huawei с нашим опытом в области системной интеграции. Это устраняет необходимость в дополнительном оборудовании, таком как инфракрасные датчики и радары mmWave. Используя передовые функции точки доступа Huawei, мы предоставляем плавные, интеллектуальные решения, которые переопределяют конкурентоспособность отелей с помощью пространственного интеллекта. Вместе мы создаем безопасные отели, управляемые ИИ, ускоряя цифровую трансформацию во всей отрасли».

Вэй Чжэньхуа, директор по маркетингу Bittel в Европе, Африке и СНГ, принял участие в совместном запуске решения вместе с другими гостями из Huawei, в том числе: Сюй Цзяньфэн (Xu Jianfeng), вице-президент подразделения Huawei по производству и крупным предприятиям; Сюй Цян (Xu Qiang), директор отдела коммерческих сценариев Huawei; Чэнь Чживэй (Chen Zhiwei), вице-президент по вопросам кампусных сетей линейки продуктов Huawei для передачи данных; и Ли Айпин (Li Aiping), директор отдела развития партнеров и продаж подразделения Huawei по производству и крупным предприятиям.

Заглядывая в будущее, Huawei продолжит внедрять инновации и будет сотрудничать с более выдающимися партнерами по всему миру, чтобы помочь отелям удовлетворить индивидуальные требования потребителей, предлагая более привлекательный опыт, сокращая эксплуатационные расходы и повышая конкурентоспособность на рынке.

