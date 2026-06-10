Huawei lança o programa "AHEAD" para construir um novo ecossistema de benefícios mútuos na educação e na saúde

SHENZHEN, China, 10 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Convenção de Parceiros Globais de Educação e Saúde de 2026, realizada sob o tema "Juntos, viabilizando uma educação e saúde orientadas por inteligência", foi concluída com sucesso na China. O evento atraiu mais de 500 clientes e parceiros do setor, de mais de 40 países e regiões. No evento, a Huawei apresentou a Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0 – programa "AHEAD", dedicado a fortalecer a sinergia do setor e cultivar um ecossistema sustentável e de alto nível.

Lançamento da Alliance on Healthcare & Education AI Digitalization 2.0 (PRNewsfoto/Huawei)

Transformação impulsionada por IA, modernizando a aliança de parceiros para acompanhar os tempos

Junfeng Li (Wind), vice-presidente da Huawei e CEO da Unidade de Negócios do Setor Público Global, destacou em seu discurso principal que estamos em uma onda de transformação assistida por IA. Como base do desenvolvimento humano sustentável, os setores de educação e saúde enfrentam uma necessidade global de transformação inteligente — um desafio que também traz enormes oportunidades.

Ele enfatizou o compromisso da Huawei em trilhar caminhos ideais para a transformação inteligente da educação e da saúde, buscando usar IA e outras tecnologias de ponta para democratizar o acesso à educação de qualidade e otimizar a prestação de serviços de saúde globalmente. O lançamento do programa "AHEAD" é um passo crucial para a Huawei trabalhar com parceiros globais na construção de uma comunidade industrial para o futuro.

Aliança de Parceiros 2.0 aprofunda a cooperação global em seis dimensões

Evoluindo da infraestrutura 1.0 para um ecossistema global mais integrado, a Aliança de Parceiros 2.0 otimiza seis pilares de colaboração críticos: percepção de tendências, capacitação, cocriação de soluções, marketing, compartilhamento de oportunidades e expansão, impulsionando conjuntamente maior valor para parceiros e clientes.

Robert Yang, diretor do Departamento de Desenvolvimento de Parceiros da Unidade de Negócios do Setor Público Global da Huawei, apresentou o roteiro central da atualização da aliança, destacando a intenção da Huawei de mobilizar a expertise coletiva de parceiros globais. Ao promover um framework colaborativo, a Huawei está posicionada para desenvolver soluções mais inovadoras e específicas para o setor, impulsionando assim um salto qualitativo na transformação digital e inteligente dos setores de educação e saúde.

O sucesso desta Convenção de Parceiros Globais de Educação e Saúde na China é um testemunho do compromisso coletivo da Huawei e de seus parceiros com o avanço desses setores. Olhando para o futuro, a Huawei aprofundará a sinergia estratégica com parceiros para explorar cenários de aplicação de alto valor, cocriar tecnologias de ponta e enfrentar desafios globais. Juntas, a Huawei e seus parceiros estão prontas para redefinir o roteiro da transformação digital e inteligente da educação e da saúde em escala global.

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FONTE Huawei