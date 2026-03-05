Huawei a Bittel představují řešení Xinghe AI SafeStay pro hotelové kampusové sítě

Huawei

Mar 05, 2026, 11:39 ET

BARCELONA, Španělsko, 5. března 2026 /PRNewswire/ – Během veletrhu MWC 2026 v Barceloně představily společnosti Huawei a Shandong Bittel Intelligent Technology Co., Ltd. (zkráceně Bittel) řešení Xinghe AI SafeStay pro hotelové kampusové sítě. Řešení využívá špičkové produkty AirEngine k zajištění pokrytí Wi-Fi 7 napříč hotelovými prostory a umožňuje duální přístup s rychlostí 10Gb/s pro kabelové i bezdrátové připojení. Inovativní inteligentní řídicí systém Internetu věcí umožňuje hostům plynule upravovat teplotu, přičemž snižuje spotřebu energie o 20 %. Bezpečný a bezstarostný pobyt navíc zajišťuje nepřetržité zabezpečení. Řešení je navrženo speciálně pro hotely a využívá partnerské zdroje k nabídce modelu připraveného k rychlému nasazení s principem plug-and-play. To zjednodušuje instalaci i ladění a urychluje spuštění služeb.

Wei Zhenhua, Bittel's Marketing Director for Europe, Africa, and CIS Regions
Joint solution launch
„Spolupráci se společností Huawei jsme zahájili již v roce 2020," uvedl Wei Zhenhua, marketingový ředitel společnosti Bittel pro Evropu, Afriku a Společenství nezávislých států. „Nově uvedené řešení kombinuje špičkovou technologii Wi-Fi 7 od společnosti Huawei s našimi zkušenostmi v oblasti systémové integrace. Odstraňuje potřebu dodatečných zařízení, jako jsou infračervené senzory či radary mmWave. Díky využití pokročilých funkcí přístupových bodů společnosti Huawei přinášíme plynulá a inteligentní řešení, která díky prostorové inteligenci nově definují konkurenceschopnost hotelů. Společně vytváříme bezpečné hotely řízené umělou inteligencí a urychlujeme digitální transformaci celého odvětví."

Wei Zhenhua, marketingový ředitel společnosti Bittel pro Evropu, Afriku a Společenství nezávislých států, se zúčastnil uvedení společného řešení spolu s dalšími hosty ze společnosti Huawei včetně Xu Jianfenga, viceprezidenta divize Huawei Manufacturing and Large Enterprises BU; Xu Qianga, ředitele Huawei Commercial Scenario Dept; Chen Zhiweiho, viceprezidenta oblasti Campus Network v rámci produktové linie Huawei Data Communication; a Li Aipinga, ředitele oddělení Partner Development & Sales divize Huawei Manufacturing and Large Enterprises BU.

V budoucnu bude společnost Huawei pokračovat v inovacích a spolupracovat s dalšími špičkovými partnery po celém světě, aby pomáhala hotelům naplňovat individuální požadavky zákazníků, poskytovat atraktivnější zážitky, snižovat provozní náklady a zvyšovat konkurenceschopnost na trhu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925805/image1.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925804/image2.jpg 

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

Wireless Communications

