Huawei et Bittel lancent la solution de réseau de campus hôtelier Xinghe Al SafeStay

BARCELONE, Espagne, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2026, Huawei et Shandong Bittel Intelligent Technology Co., Ltd. (Bittel en abrégé) ont lancé conjointement la solution de réseau de campus hôtelier Xinghe Al SafeStay. La solution utilise des produits AirEngine de pointe pour assurer une couverture Wi-Fi 7 dans tous les cas de figure hôteliers, permettant un double accès 10 Gbps pour les connexions filaires et sans fil. Son système de commande intelligent IoT innovant permet de régler la température de manière transparente pour les invités, tout en réduisant la consommation d'énergie de 20 %. En outre, une sécurité 24h/24 et 7j/7 garantit sécurité et tranquillité d'esprit. Destinée aux hôtels, la solution s'appuie sur les ressources de partenaires pour proposer un modèle prêt à être déployé, dans le cadre duquel les appareils sont prêts à l'emploi. Les processus d'installation et de débogage sont simplifiés et le déploiement des services plus rapide.

Wei Zhenhua, Bittel's Marketing Director for Europe, Africa, and CIS Regions Joint solution launch

« Nous avons commencé à travailler avec Huawei en 2020 » a déclaré Wei Zhenhua, directeur marketing de Bittel pour l'Europe, l'Afrique et la CEI. « Cette nouvelle solution associe la technologie de pointe Wi-Fi 7 de Huawei à notre expertise en matière d'intégration de systèmes. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des équipements supplémentaires tels que des capteurs infrarouges et des radars à ondes millimétriques. En exploitant les fonctions AP avancées de Huawei, nous fournissons des solutions fluides et intelligentes qui redéfinissent la compétitivité des hôtels grâce à l'intelligence spatiale. Ensemble, nous créons des hôtels sécurisés et pilotés par l'IA, favorisant une transformation numérique plus rapide dans l'ensemble du secteur ».

Wei Zhenhua, Directeur marketing de Bittel pour l'Europe, l'Afrique et la CEI, a assisté au lancement de la solution commune en compagnie d'autres invités de Huawei, notamment : Xu Jianfeng, Vice-président de la division Manufacturing and Large Enterprises de Huawei ; Xu Qiang, Directeur du service Commercial Scenario de Huawei ; Chen Zhiwei, Vice-président du Campus Network Domain du Data Communication Product Line de Huawei et Li Aiping, Directeur du service Partner Development & Sales de la division Manufacturing and Large Enterprises de Huawei.

À l'avenir, Huawei continuera d'innover et collaborera avec de prestigieux partenaires dans le monde entier pour aider les hôtels à répondre aux demandes personnalisées des consommateurs, à proposer des expériences plus attrayantes, à réduire les coûts d'exploitation et à améliorer la compétitivité du marché.

