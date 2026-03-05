Huawei a Bittel uvádzajú na trh sieťové riešenie pre hotelový areál Xinghe Al SafeStay

Mar 05, 2026

BARCELONA, Španielsko, 5. marec 2026 /PRNewswire/ – Počas veľtrhu MWC Barcelona 2026 spoločnosti Huawei a Shandong Bittel Intelligent Technology Co., Ltd. (skrátene Bittel) spoločne uviedli na trh sieťové riešenie Xinghe Al SafeStay Hotel Campus Network Solution. Riešenie využíva najmodernejšie produkty AirEngine na zabezpečenie pokrytia Wi-Fi 7 v hotelovom prostredí, čo umožňuje duálny 10 Gbps prístup pre káblové aj bezdrôtové pripojenie. Jeho inovatívny inteligentný systém riadenia IoT umožňuje hosťom bezproblémové nastavenie teploty a zároveň znižuje spotrebu energie o 20 %. Okrem toho, nepretržitá bezpečnostná služba zaisťuje, aby bol každý pobyt bezpečný a bezstarostný. Riešenie, prispôsobené pre hotely, využíva zdroje partnerov a ponúka model pripravený na nasadenie, so zariadeniami typu „plug-and-play". To zjednodušuje procesy inštalácie aj ladenia a zároveň zrýchľuje nasadenie služieb.

„So spoločnosťou Huawei sme začali spolupracovať už v roku 2020," povedal Wei Zhenhua, marketingový riaditeľ spoločnosti Bittel pre Európu, Afriku a regióny SNŠ. „Toto nové riešenie kombinuje špičkovú technológiu Wi-Fi 7 od Huawei s našimi odbornými znalosťami v oblasti systémovej integrácie. Odstraňuje potrebu dodatočného vybavenia, ako sú infračervené senzory či radary mmWave. Využitím pokročilých funkcií prístupových bodov od spoločnosti Huawei poskytujeme plynulé a inteligentné riešenia, ktoré vďaka priestorovej inteligencii nanovo definujú konkurencieschopnosť hotelov. Spoločne vytvárame bezpečné hotely riadené AI a poháňame tak rýchlejšiu digitálnu transformáciu v celom odvetví."

Wei Zhenhua, marketingový riaditeľ spoločnosti Bittel pre Európu, Afriku a regióny SNŠ, sa zúčastnil spoločnej prezentácie riešenia spolu s ďalšími hosťami zo spoločnosti Huawei, medzi ktorými boli: Xu Jianfeng, viceprezident obchodného útvaru pre výrobu a veľké podniky Huawei; Xu Qiang, riaditeľ oddelenia komerčných scenárov Huawei; Chen Zhiwei, viceprezident pre doménu areálových sietí v produktovej rade dátovej komunikácie Huawei; a Li Aiping, riaditeľ oddelenia rozvoja partnerov a predaja obchodného útvaru pre výrobu a veľké podniky Huawei.

Spoločnosť Huawei bude do budúcnosti pokračovať v inováciách a spolupracovať s ďalšími vynikajúcimi partnermi po celom svete, aby pomohla hotelom uspokojiť personalizované požiadavky zákazníkov, ponúknuť atraktívnejšie zážitky, znížiť prevádzkové náklady a zvýšiť konkurencieschopnosť na trhu.

