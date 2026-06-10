Com o apoio da Huawei, a Aztelekom atinge conectividade de banda larga em quase todo o território nacional por meio do programa "Azerbaijão Online"

BAKU, Azerbaijão, 10 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Aztelekom, empresa pertencente ao grupo AZCON Holding, e a Huawei anunciaram hoje que a estratégia nacional de conectividade de banda larga "Azerbaijão Online" já alcançou 99,7% do território do país.

Até 3 milhões de residências e empresas — tanto nas grandes cidades quanto em aldeias remotas — têm agora acesso total à Internet de alta velocidade e a serviços digitais, sendo que 2 milhões delas foram conectadas nos últimos dois anos. Hoje, praticamente todos os 10,45 milhões de habitantes do país têm acesso à Internet de alta velocidade.

Khinalig, no Azerbaijão, é uma das aldeias remotas nas montanhas com acesso à Internet graças ao programa “Azerbaijão On-line”/Crédito da imagem: Huawei

"A iniciativa foi entendida não apenas como uma atualização tecnológica, mas como um investimento estratégico para reduzir a desigualdade digital, garantir o acesso equitativo aos serviços digitais e possibilitar a transformação digital dos serviços públicos", afirmou Hasan Omarov, CEO da Aztelekom. "O megaprojeto 'Azerbaijão Online' é uma das maiores iniciativas de infraestrutura da história do nosso país. Pela primeira vez, os cidadãos, independentemente do seu local de residência, têm o mesmo acesso a serviços de Internet de alta velocidade e confiáveis, e as mesmas oportunidades digitais. O elevado potencial técnico da Huawei, suas soluções inovadoras e sua comprovada capacidade de executar projetos de grande porte têm desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento da infraestrutura digital do Azerbaijão. Com base no megaprojeto "Azerbaijão Online", a implantação de tecnologias avançadas, como PON de 10G e 50G, permitirá, em um futuro próximo, a prestação de serviços de banda larga ultrarrápidos, confiáveis e de alta capacidade para residências e empresas.

Lançado pelo Ministério do Desenvolvimento Digital e dos Transportes em 2021, o programa "Azerbaijão Online" está alinhado com as metas estabelecidas pelo governo de aumentar a velocidade média da Internet em redes de banda larga estáveis para 50 Mbps até 2025. No âmbito do seu programa de inclusão digital TECH4ALL, a Huawei desempenhou um papel fundamental na implantação de infraestruturas, incluindo a conexão de algumas das aldeias mais remotas do país por meio de soluções de fibra óptica gigabit totalmente ópticas.

"A Huawei está empenhada em utilizar suas tecnologias e soluções para reduzir a exclusão digital e promover um mundo digital mais inclusivo e sustentável", afirmou Cui Yangyang, diretor do Escritório do Programa TECH4ALL da Huawei. "Garantir o acesso de todos à Internet de alta velocidade, independentemente de onde residam, abre novas oportunidades para todos os cidadãos e lhes dá condições de contribuir para o crescimento da economia digital do país e para um futuro próspero."

As soluções de telecomunicações totalmente ópticas da Huawei têm como prioridade a construção de uma infraestrutura completa que substitua a comutação elétrica tradicional por tecnologias ópticas, a fim de atender às demandas por alta largura de banda e baixa latência.

As metas do projeto foram definidas com base na densidade populacional, no potencial de infraestrutura e nos indicadores sociais de cada uma das 14 regiões econômicas do Azerbaijão. No início do projeto, a velocidade média da Internet no Azerbaijão era de apenas 11,7 Mbit/s, tendo aumentado em mais de sete vezes para 88,84 Mbit/s até 2025. Esse avanço é resultado direto da implantação robusta e em larga escala de infraestrutura de fibra óptica, incluindo a substituição completa das redes antigas baseadas em cobre por fibra óptica. Em apenas um ano, o Azerbaijão subiu nove posições no E-Government Development Index da ONU, entrando pela primeira vez no grupo composto pelos países com melhor governança digital em 2025.

Ao longo dos anos, o projeto tem sido apresentado como um estudo de caso em diversos eventos especializados. Além disso, ganhou cinco prêmios internacionais diferentes e foi publicado como um caso de negócios exemplar pela Harvard Business Review Türkiye e no livro Princípios do Marketing Moderno, de Philip Kotler.

Anteriormente, muitas das áreas rurais do Azerbaijão tinham pouco acesso à conectividade moderna e aos serviços digitais. Em aldeias tradicionais remotas nas montanhas, como Khinalig, por exemplo, a introdução de uma conexão de alta velocidade e confiável aumentou significativamente as oportunidades locais, ajudando pequenas e médias empresas, estimulando o turismo e permitindo que os artesãos locais divulguem seus produtos tradicionais para um público internacional por meio de transmissões ao vivo. A melhoria na conectividade também ampliou o acesso às plataformas de ensino à distância para escolas rurais, ajudando a reduzir a exclusão digital e proporcionando aos alunos do meio rural maior acesso e oportunidades de aprendizagem comparáveis às de seus colegas das áreas urbanas.

Além do ensino online, estão sendo implementados por todo o país diversos projetos nas áreas de telemedicina e cidades inteligentes. Na sua próxima fase, o projeto "Azerbaijão Online" se concentrará na expansão da rede 5G e da Internet das Coisas para as regiões mais remotas, ao mesmo tempo em que dará grande ênfase à eficiência energética e à adoção de tecnologias ambientalmente responsáveis.

Sobre a TECH4ALL

TECH4ALL é a iniciativa e o plano de ação de inclusão digital de longo prazo da Huawei. Habilitada por tecnologias e parcerias inovadoras, a TECH4ALL visa promover a inclusão e a sustentabilidade no mundo digital:https://www.huawei.com/en/tech4all

FONTE Huawei