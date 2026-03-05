Huawei i Bittel wprowadzają rozwiązanie do hotelowych sieci kampusowych Xinghe Al SafeStay Hotel Campus Network Solution

BARCELONA, Hiszpania, 5 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas MWC Barcelona 2026 firma Huawei wraz z Shandong Bittel Intelligent Technology Co., Ltd. (w skrócie Bittel) wspólnie wprowadziły rozwiązanie do hotelowych sieci kampusowych Xinghe AI SafeStay Hotel Campus Network Solution. Rozwiązanie wykorzystuje nowoczesne produkty AirEngine, aby zapewnić zasięg Wi-Fi 7 w hotelach, umożliwiając dostęp z prędkością 10 Gbps zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo. Innowacyjny system inteligentnej kontroli IoT pozwala na płynne dostosowywanie temperatury dla gości, jednocześnie redukując zużycie energii o 20%. Dodatkowo, całodobowe zabezpieczenia gwarantują, że każdy pobyt jest bezpieczny i komfortowy. Rozwiązanie, stworzone z myślą o hotelach, wykorzystuje zasoby partnerów, oferując model gotowy do wdrożenia, w którym urządzenia działają w trybie plug-and-play. Upraszcza to instalację i proces debugowania, przyspieszając wdrażanie usług.

Wei Zhenhua, Bittel's Marketing Director for Europe, Africa, and CIS Regions Joint solution launch

„Współpracujemy z Huawei od 2020 roku" — powiedział Wei Zhenhua, dyrektor ds. marketingu Bittel w Europie, Afryce i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. „Nowo wprowadzone rozwiązanie łączy najnowocześniejszą technologię Wi-Fi 7 firmy Huawei z naszym doświadczeniem w integracji systemów. Nie wymaga ono dodatkowego sprzętu, takiego jak czujniki podczerwieni czy radary mmWave. Dzięki zaawansowanym funkcjom punktów dostępowych Huawei dostarczamy płynne, inteligentne rozwiązania, które definiują na nowo konkurencyjność hoteli dzięki inteligencji przestrzennej. Razem tworzymy bezpieczne, obsługiwane przez AI hotele, przyspieszając cyfrową transformację całej branży."

W premierze rozwiązania wział udział Wei Zhenhua, dyrektor ds. marketingu Bittel w Europie, Afryce i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz goście z Huawei, w tym: Xu Jianfeng, wiceprezes jednostki Huawei ds. produkcji i dużych przedsiębiorstw; Xu Qiang, dyrektor działu scenariuszy komercyjnych Huawei; Chen Zhiwei, wiceprezes obszaru sieci kampusowych w linii produktów do transmisji danych Huawei; oraz Li Aiping, dyrektor działu rozwoju partnerów i sprzedaży jednostki Huawei ds. produkcji i dużych przedsiębiorstw.

W przyszłości Huawei będzie nadal wdrażać innowacje i współpracować z kolejnymi wybitnymi partnerami na całym świecie, aby pomagać hotelom w spełnianiu spersonalizowanych wymagań klientów, oferować atrakcyjniejsze doświadczenia, redukować koszty operacyjne oraz zwiększać konkurencyjność na rynku.

