Huawei e SOLUM revelam Solução de Rede Inteligente Convergente Shop-in-Shop (loja dentro de outra loja) para acelerar a inteligência no varejo

BARCELONA, Espanha, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Durante o MWC Barcelona 2026, a Huawei e a SOLUM lançaram conjuntamente a Solução de Rede Inteligente Convergente Shop-in-Shop (SiS). Esta solução baseia-se em uma plataforma unificada de infraestrutura de varejo, integrando infraestrutura digital e etiquetas eletrônicas de prateleira (ESLs). Essa abordagem inovadora cria uma arquitetura escalável e econômica que permite que os varejistas globais configurem redes de lojas simplificadas e eficientes.

Com base na colaboração anterior na solução de convergência IoT AP, a SOLUM e a Huawei agora aprofundaram sua parceria para oferecer a Solução de Rede Inteligente Convergente SiS para varejistas shop-in-shop, dentro de ambientes de alto tráfego como grandes shoppings, aeroportos, estações ferroviárias e centros de exposições. Esta solução inovadora garante uma integração perfeita entre os Newton ESLs da SOLUM e a sinalização digital. Especificamente desenvolvida para empresas que buscam soluções independentes e sem infraestrutura, como lojas pop-up, estabelecimentos de alimentação e lojas especializadas de marca, a solução permite atualizações de conteúdo em tempo real, gestão eficiente e escalabilidade simples do sistema por meio de uma configuração única de dispositivo.

Essa solução emprega um gateway unificado que funciona com LTE, Wi-Fi e ESLs, eliminando a necessidade de APs dedicados a ESL. Ela suporta implantações pré-integração e plug-and-play, juntamente com uma arquitetura de rede independente e segura. Isso permite que as lojas de varejo reduzam seu custo total de propriedade (TCO) em 55%, com economia de até 33% para pontos de venda maiores. Com essa solução, as lojas de varejo podem implantar pontos de contato digitais sem qualquer dependência de infraestrutura, permitindo que a sede gerencie tudo remotamente. Adaptável conforme e quando necessário, a solução mostra sua força com capacidade de resposta em milissegundos, permitindo que os varejistas sincronizem atualizações promocionais em lojas globais em tempo real, onde quer que estejam.

Hoy-Jin Lee, vice-presidente sênior da SOLUM Europe, fornecedora global líder de soluções de varejo, disse: "Desenvolvemos em conjunto uma plataforma de infraestrutura de varejo multifuncional, unificando a infraestrutura digital e os ESLs em uma arquitetura escalável e econômica. Essa solução pode ajudar as lojas de varejo a reduzir significativamente os custos operacionais."

Esta solução recém-lançada é um componente fundamental das ofertas de varejo inteligente da Huawei. No futuro, a Huawei continuará a colaborar com a SOLUM em inovação, explorando em conjunto os aplicativos de IA nas lojas, aprofundando o varejo e acelerando a transformação digital e inteligente do setor.

