Huawei i SOLUM przedstawiają rozwiązanie inteligentnej sieci konwergentnej typu shop-in-shop, które przyspieszy rozwój inteligencji detalicznej

BARCELONA (Hiszpania), 6 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC Barcelona 2026 firmy Huawei i SOLUM wspólnie zaprezentowały rozwiązanie inteligentnej sieci konwergentnej typu shop-in-shop - Shop-in-Shop (SiS) Smart Converged Network Solution. Rozwiązanie to opiera się na ujednoliconej platformie infrastruktury detalicznej, która integruje infrastrukturę cyfrową i elektroniczne etykiety półkowe (ESL). To innowacyjne podejście tworzy skalowalną, ekonomiczną architekturę, która pozwala globalnym detalistom na tworzenie uproszczonych i wydajnych sieci sklepów.

Hoy-Jin Lee, Senior Vice President of SOLUM Europe

Opierając się na wcześniejszej współpracy w zakresie rozwiązania konwergencji IoT AP, firmy SOLUM i Huawei pogłębiły swoje partnerstwo, aby zaoferować rozwiązanie SiS Smart Converged Network Solution dla detalistów działających w modelu shop-in-shop w środowiskach o dużym natężeniu ruchu, takich jak duże centra handlowe, lotniska, dworce kolejowe i centra wystawowe. To innowacyjne rozwiązanie zapewnia płynną integrację między etykietami elektronicznymi Newton ESL firmy SOLUM a cyfrowymi oznakowaniami. Rozwiązanie to, stworzone specjalnie dla przedsiębiorstw poszukujących autonomicznych rozwiązań niewymagających infrastruktury, takich jak sklepy pop-up, lokale gastronomiczne i markowe sklepy specjalistyczne, umożliwia aktualizację treści w czasie rzeczywistym, wydajne zarządzanie i łatwą skalowalność systemu za pomocą jednego urządzenia.

Rozwiązanie to wykorzystuje ujednoliconą bramę, która współpracuje z sieciami LTE, Wi-Fi i systemami ESL, eliminując potrzebę stosowania punktów dostępowych przeznaczonych wyłącznie dla systemów ESL. Obsługuje ono wdrożenia wstępnie zintegrowane i typu plug-and-play, a także niezależną, bezpieczną architekturę sieciową. Dzięki temu sklepy detaliczne mogą obniżyć całkowity koszt posiadania (TCO) o 55%, a w przypadku większych obiektów oszczędności sięgają nawet 33%. Dzięki temu rozwiązaniu sklepy detaliczne mogą bez wysiłku wdrażać cyfrowe punkty kontaktowe bez uzależnienia od infrastruktury, umożliwiając centrali zdalne zarządzanie wszystkim. Rozwiązanie to, które w razie potrzeby można dostosować, wyróżnia się szybkością reakcji w ciągu milisekund, umożliwiając detalistom synchronizację aktualizacji promocyjnych w sklepach na całym świecie w czasie rzeczywistym, niezależnie od ich lokalizacji.

Hoy-Jin Lee, starszy wiceprezes SOLUM Europe, wiodącego globalnego dostawcy rozwiązań dla handlu detalicznego, powiedział: „Wspólnie opracowaliśmy kompleksową platformę infrastruktury detalicznej, która łączy infrastrukturę cyfrową i etykiety elektroniczne w jedną skalowalną i ekonomiczną architekturę. Rozwiązanie to może pomóc sklepom detalicznym znacznie obniżyć koszty operacyjne".

To nowo wprowadzone rozwiązanie jest kluczowym elementem oferty Huawei w zakresie inteligentnej sprzedaży detalicznej. W przyszłości firma Huawei zamierza kontynuować współpracę z SOLUM w zakresie innowacji, wspólnie badając zastosowania sztucznej inteligencji w sklepach, pogłębiając wiedzę na temat handlu detalicznego i przyspieszając cyfrową i inteligentną transformację branży.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2927071/image1.jpg