Huawei et SOLUM dévoilent une solution de réseau convergent intelligent Shop-in-Shop pour accélérer l'intelligence du commerce de détail

BARCELONE, Espagne, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2026, Huawei et SOLUM ont annoncé conjointement le lancement de la solution de réseau convergent intelligent Shop-in-Shop (SiS). Cette solution s'appuie sur une plate-forme d'infrastructure de vente au détail unifiée, intégrant l'infrastructure numérique et les étiquettes électroniques de rayon (ESL). Cette approche innovante crée une architecture évolutive et rentable qui permet aux détaillants internationaux de mettre en place des réseaux de magasins simplifiés et efficaces.

Hoy-Jin Lee, Senior Vice President of SOLUM Europe

S'appuyant sur leur précédente collaboration sur la solution de convergence IoT AP, SOLUM et Huawei viennent d'approfondir leur partenariat pour offrir la solution de réseau convergent intelligent SiS pour les détaillants shop-in-shop dans des environnements très fréquentés tels que les grands centres commerciaux, les aéroports, les gares et les centres d'exposition. Cette solution innovante garantit une intégration transparente entre les ELS Newton de SOLUM et l'affichage numérique. Spécialement conçue pour les entreprises à la recherche de solutions autonomes, sans infrastructure, telles que les boutiques pop-up, les établissements de restauration et les magasins spécialisés, cette solution permet des mises à jour de contenu en temps réel, une gestion efficace et une évolutivité du système sans effort, grâce à une configuration unique des appareils.

Elle utilise une passerelle unifiée qui fonctionne avec le LTE, le Wi-Fi et les ESL, éliminant ainsi le besoin de points d'accès dédiés aux ESL. Elle permet des déploiements pré-intégrés et prêts à l'emploi, ainsi qu'une architecture de réseau indépendante et sécurisée. Les magasins de détail peuvent ainsi réduire leur coût total de possession de 55 %, les économies pouvant atteindre 33 % pour les plus grands points de vente. Grâce à cette solution, les magasins de détail peuvent déployer des points de contact numériques sans effort et sans dépendance à l'égard de l'infrastructure, ce qui permet aux sièges de tout gérer à distance. Adaptable en fonction des besoins, elle démontre sa force avec une réactivité de l'ordre de la milliseconde, permettant aux détaillants de synchroniser les mises à jour promotionnelles dans les magasins du monde entier en temps réel, où qu'ils se trouvent.

Hoy-Jin Lee, vice-président principal de SOLUM Europe, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions pour le commerce de détail, a déclaré : « Nous avons développé conjointement une plate-forme d'infrastructure de commerce de détail tout-en-un, unifiant l'infrastructure numérique et les ESL dans une architecture évolutive et rentable. Cette solution peut aider les magasins de détail à réduire considérablement leurs coûts d'exploitation ».

Cette solution tout juste lancée est un élément essentiel de l'offre de Huawei en matière de commerce de détail intelligent. À l'avenir, Huawei continuera à collaborer avec SOLUM en faveur de l'innovation, en explorant ensemble les applications de l'IA dans les magasins, en approfondissant la vente au détail et en accélérant la transformation numérique et intelligente de l'industrie.

