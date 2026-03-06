Huawei dan SOLUM Luncurkan Solusi Shop-in-Shop Smart Converged Network yang Mempercepat Perkembangan Teknologi Cerdas di Sektor Ritel

Melanjutkan kerja sama sebelumnya dalam solusi konvergensi IoT AP, Huawei dan SOLUM kini memperluas kemitraan dengan menghadirkan solusi SiS Smart Converged Network untuk peritel shop-in-shop di lokasi dengan arus pengunjung tinggi seperti pusat perbelanjaan besar, bandara, stasiun kereta, dan pusat pameran. Solusi ini memastikan integrasi yang mulus antara Newton ESL milik SOLUM dengan digital signage. Dirancang khusus untuk pelaku bisnis yang membutuhkan solusi mandiri tanpa infrastruktur tetap—seperti pop-up store, restoran, dan gerai merek khusus—solusi ini memfasilitasi pembaruan konten secara seketika (real-time), pengelolaan efisien, serta skalabilitas sistem dengan pengaturan perangkat tunggal.

Solusi ini menggunakan gateway terpadu yang mendukung LTE, Wi-Fi, dan ESL sehingga tidak lagi memerlukan access point khusus untuk ESL. Sistem ini mendukung integrasi awal dan instalasi plug-and-play, serta memiliki arsitektur jaringan yang mandiri dan aman. Dengan teknologi ini, gerai ritel dapat mengurangi total biaya kepemilikan (TCO) hingga 55%, sedangkan toko berukuran lebih besar dapat menghemat hingga 33% biaya operasional. Selain itu, toko ritel mudah menerapkan solusi ini di berbagai titik interaksi digital tanpa bergantung pada infrastruktur tambahan, dan kantor pusat dapat mengelola seluruh sistem dari jarak jauh. Solusi ini juga menawarkan respons dalam hitungan milidetik. Dengan demikian, peritel dapat menyinkronkan pembaruan konten promosi di berbagai toko di seluruh dunia secara seketika, kapan pun diperlukan.

Hoy-Jin Lee, Senior Vice President, SOLUM Europe, penyedia solusi ritel global, mengatakan: "Bekerja sama dengan Huawei, kami mengembangkan All-in-One Retail Infrastructure Platform yang menyatukan infrastruktur digital dan ESL dalam satu arsitektur yang skalabel dan hemat biaya. Solusi ini dapat membantu gerai ritel memangkas biaya operasional secara besar-besaran."

Solusi terbaru ini merupakan bagian penting dari portofolio smart retail Huawei. Ke depan, Huawei akan terus bekerja sama dengan SOLUM untuk menghadirkan inovasi baru, termasuk mengeksplorasi penerapan AI di lingkungan gerai ritel, memperdalam pengembangan teknologi ritel, serta mempercepat transformasi digital dan cerdas di industri ritel.

SOURCE Huawei