Huawei a SOLUM představily řešení Shop-in-Shop Smart Converged Network, které má urychlit inteligentní transformaci maloobchodu
Mar 06, 2026, 12:19 ET
BARCELONA, Španělsko, 6. března 2026 /PRNewswire/ – Během veletrhu MWC 2026 v Barceloně představily společnosti Huawei a SOLUM řešení Shop-in-Shop (SiS) Smart Converged Network. Toto řešení vychází z jednotné platformy maloobchodní infrastruktury, která integruje digitální infrastrukturu a elektronické cenovky. Tento inovativní přístup vytváří škálovatelnou a nákladově efektivní architekturu, jež umožňuje globálním maloobchodníkům budovat jednodušší a efektivnější prodejní sítě.
Na základě své předchozí spolupráce na konvergenčním řešení přístupového bodu pro internet věcí nyní společnosti SOLUM a Huawei své partnerství dále prohloubily a nabízejí řešení SiS Smart Converged Network Solution pro maloobchodníky využívající koncept shop-in-shop v prostředí s vysokou návštěvností, jako jsou velká nákupní centra, letiště, vlaková nádraží a výstavní areály. Toto inovativní řešení zajišťuje bezproblémovou integraci mezi elektronickými cenovkami Newton od společnosti SOLUM a digitálními informačními displeji. Řešení je navrženo zejména pro podniky, které hledají samostatná řešení bez nutnosti vlastní infrastruktury, například pro pop-up prodejny, gastronomické provozy a značkové specializované obchody. Umožňuje aktualizaci obsahu v reálném čase, efektivní správu a snadnou škálovatelnost systému prostřednictvím jediného zařízení.
Toto řešení využívá jednotnou bránu, která pracuje s LTE, Wi-Fi a elektronickými cenovkami, čímž odpadá potřeba přístupových bodů určených výhradně pro elektronické cenovky. Podporuje předintegrované nasazení a instalaci typu plug-and-play spolu s nezávislou a bezpečnou síťovou architekturou. Díky tomu mohou maloobchodní prodejny snížit své celkové náklady na vlastnictví o 55 %, přičemž u větších prodejen mohou úspory dosáhnout až 33 %. S tímto řešením mohou prodejny snadno nasazovat digitální kontaktní body bez závislosti na infrastruktuře, což centrále umožňuje vše spravovat na dálku. Řešení je flexibilní a lze jej přizpůsobovat podle potřeby. Vyniká také odezvou v řádu milisekund, díky níž mohou maloobchodníci synchronizovat aktualizace propagačních akcí napříč svými prodejnami po celém světě v reálném čase, ať se nacházejí kdekoliv.
Hoy-Jin Lee, senior viceprezident společnosti SOLUM Europe, předního globálního poskytovatele maloobchodních řešení, uvedl: „Společně jsme vyvinuli platformu All-in-One Retail Infrastructure Platform, která sjednocuje digitální infrastrukturu a elektronické cenovky do jedné škálovatelné a nákladově efektivní architektury. Toto řešení může maloobchodním prodejnám pomoci výrazně snížit provozní náklady."
Toto nové řešení je klíčovou součástí nabídky společnosti Huawei pro inteligentní maloobchod. Do budoucna bude společnost Huawei pokračovat ve spolupráci se společností SOLUM na inovacích, společně zkoumat využití umělé inteligence v prodejnách, dále prohlubovat integraci do maloobchodu a urychlovat digitální a inteligentní transformaci odvětví.
