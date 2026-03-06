Huawei и SOLUM представляют интеллектуальное конвергентное сетевое решение Shop-in-Shop для ускорения интеллектуализации розничной торговли

БАРСЕЛОНА, Испания, 6 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- В ходе выставки MWC 2026 в Барселоне компании Huawei и SOLUM совместно представили интеллектуальное конвергентное сетевое решение (Smart Converged Network Solution) Shop-in-Shop (SiS). Это решение опирается на единую инфраструктурную платформу розничной торговли, объединяющую цифровую инфраструктуру и электронные ценники (ESL). Такой инновационный подход создает масштабируемую и экономически эффективную архитектуру, позволяющую международным ритейлерам легче и эффективнее строить сети своих магазинов.

Hoy-Jin Lee, Senior Vice President of SOLUM Europe

Опираясь на опыт предыдущего сотрудничества в области конвергентных решений для IoT и AP, компании SOLUM и Huawei углубляют свое партнерство, представив интеллектуальное конвергентное сетевое решение SiS для розничных магазинов формата shop-in-shop в местах с высокой посещаемостью, таких как крупные торговые центры, аэропорты, железнодорожные вокзалы и выставочные комплексы. Это инновационное решение обеспечивает беспроблемную интеграцию электронных ценников Newton ESL от SOLUM и систем цифровой рекламы. Решение, специально разработанное для предприятий, которым необходимы автономные инструменты без собственной инфраструктуры (магазинов-однодневок, заведений общественного питания и фирменных специализированных магазинов), обеспечивает обновление контента в режиме реального времени, эффективное управление и легкое масштабирование системы за счет настройки единичного устройства.

В решении используется единый шлюз, работающий с LTE, Wi-Fi и ESL, что устраняет необходимость в отдельных точках доступа, предназначенных исключительно для ESL. Решение поддерживает предварительную интеграцию и развертывание по принципу «подключи и работай», а также независимую и защищенную сетевую архитектуру. Это позволяет розничным магазинам снизить совокупную стоимость владения (TCO) на 55%, а для крупных торговых точек экономия может достигать 33%. С помощью этого решения розничные магазины могут легко внедрять цифровые точки взаимодействия с клиентами без зависимости от инфраструктуры, при этом головной офис получает возможность удаленно управлять всеми процессами. Гибкость решения позволяет оперативно адаптироваться к изменениям: благодаря реакции в пределах миллисекунд ритейлеры могут синхронизировать обновления рекламных акций во всех магазинах своей сети в режиме реального времени, где бы они ни находились.

Хой-Дзинь Ли (Hoy-Jin Lee), старший вице-президент компании SOLUM Europe — одного из ведущих мировых поставщиков решений для розничной торговли — отметил: «Мы совместно разработали универсальную платформу для инфраструктуры розничной торговли, объединяющую цифровую инфраструктуру и электронные ценники ESL в единую масштабируемую и экономически эффективную архитектуру. Это решение может помочь розничным магазинам значительно снизить операционные расходы».

Новая разработка является важной частью портфеля решений Huawei для интеллектуальной розничной торговли. В дальнейшем Huawei продолжит сотрудничество с SOLUM в области инноваций, совместно изучая применение технологий искусственного интеллекта в магазинах, углубляя цифровизацию ритейла и ускоряя цифровую и интеллектуальную трансформацию отрасли.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2927071/image1.jpg