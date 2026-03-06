Huawei y SOLUM presentan una solución de red convergente inteligente Shop-in-Shop para acelerar la inteligencia minorista

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el MWC Barcelona 2026, Huawei y SOLUM lanzaron conjuntamente la Solución de Red Convergente Inteligente Shop-in-Shop (SiS). Esta solución se basa en una plataforma unificada de infraestructura minorista, integrando infraestructura digital y etiquetas electrónicas de estantería (ESL). Este enfoque innovador crea una arquitectura escalable y rentable que permite a los minoristas globales establecer redes de tiendas simplificadas y eficientes.

Hoy-Jin Lee, Senior Vice President of SOLUM Europe

Tras su colaboración previa en la solución de convergencia de puntos de acceso IoT, SOLUM y Huawei han profundizado su colaboración para ofrecer la solución de red convergente inteligente SiS a minoristas con presencia en tiendas físicas en entornos de alto tráfico, como grandes centros comerciales, aeropuertos, estaciones de tren y centros de exposiciones. Esta innovadora solución garantiza una integración perfecta entre las ESL Newton de SOLUM y la señalización digital. Diseñada específicamente para empresas que buscan soluciones independientes y sin infraestructura, como tiendas temporales, restaurantes y tiendas especializadas de marca, la solución permite actualizaciones de contenido en tiempo real, una gestión eficiente y una escalabilidad del sistema sencilla mediante una configuración de dispositivo única.

Esta solución emplea una puerta de enlace unificada compatible con LTE, Wi-Fi y ESL, eliminando la necesidad de puntos de acceso dedicados a ESL. Admite implementaciones preintegradas e inmediatas, junto con una arquitectura de red independiente y segura. Esto permite a las tiendas minoristas reducir su coste total de propiedad (TCO) en un 55 %, con ahorros de hasta un 33 % para establecimientos de mayor tamaño. Con esta solución, las tiendas minoristas pueden implementar puntos de contacto digitales sin esfuerzo y sin depender de la infraestructura, lo que permite a la sede central gestionar todo de forma remota. Adaptable según sea necesario, la solución demuestra su capacidad de respuesta en milisegundos, lo que permite a los minoristas sincronizar las actualizaciones promocionales en todas sus tiendas en tiempo real, dondequiera que se encuentren.

Hoy-Jin Lee, vicepresidente sénior de SOLUM Europe, proveedor líder mundial de soluciones para minoristas, afirmó: "Hemos desarrollado conjuntamente una plataforma integral de infraestructura para minoristas, que unifica la infraestructura digital y las ESL en una arquitectura escalable y rentable. Esta solución puede ayudar a las tiendas minoristas a reducir significativamente sus costes operativos".

Esta solución recién lanzada es un componente crucial de la oferta de venta minorista inteligente de Huawei. En el futuro, Huawei seguirá colaborando con SOLUM en innovación, explorando conjuntamente aplicaciones de IA en tiendas, profundizando en el comercio minorista y acelerando la transformación digital e inteligente del sector.

