Huawei y SOLUM presentan la solución de red convergente inteligente Shop-in-Shop para acelerar la inteligencia minorista

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el MWC 2026 de Barcelona, Huawei y SOLUM lanzaron de manera conjunta la solución de red convergente inteligente Shop-in-Shop (SiS). Esta solución se basa en una plataforma de infraestructura minorista unificada, que integra infraestructura digital y etiquetas electrónicas de estantería (ESL). Este enfoque innovador crea una arquitectura escalable y rentable que permite a los minoristas a nivel mundial establecer redes de tiendas simplificadas y eficientes.

Sobre la base de su colaboración anterior en la solución de convergencia de Internet de las cosas (IoT) AP, SOLUM y Huawei ahora han profundizado su alianza para ofrecer la solución de red convergente inteligente SiS para minoristas de una tienda dentro de otra en entornos de alto tráfico como grandes centros comerciales, aeropuertos, estaciones de tren y centros de exposiciones. Esta innovadora solución garantiza una integración perfecta entre los ESL de Newton de SOLUM y la señalización digital. Diseñada específicamente para empresas que buscan soluciones independientes y sin infraestructura, como tiendas emergentes, establecimientos gastronómicos y tiendas especializadas de marca, la solución permite actualizaciones de contenido en tiempo real, administración eficiente y escalabilidad del sistema sin esfuerzo a través de una configuración de dispositivo única.

Esta solución emplea una puerta de enlace unificada que funciona con LTE, wifi y ESL, lo que elimina la necesidad de AP dedicados a ESL. Admite implementaciones de preintegración e instalación automático, junto con una arquitectura de red independiente y segura. Esto permite a las tiendas minoristas reducir su costo total de propiedad en un 55 %, con ahorros que alcanzan hasta el 33 % para puntos de venta más grandes. Con esta solución, las tiendas minoristas pueden implementar puntos de contacto digitales sin esfuerzo y sin ninguna dependencia de la infraestructura, lo que permite a las oficinas centrales administrar todo de forma remota. Adaptable cuando es necesario, la solución muestra su fortaleza con capacidad de respuesta en milisegundos, lo que permite a los minoristas sincronizar las actualizaciones promocionales en las tiendas mundiales en tiempo real, dondequiera que estén.

Hoy-Jin Lee, vicepresidente sénior de SOLUM Europe, proveedor líder mundial de soluciones minoristas, dijo: "Hemos desarrollado de manera conjunta una plataforma de infraestructura minorista todo en uno, que unifica la infraestructura digital y los ESL en una arquitectura escalable y rentable. Esta solución puede ayudar a las tiendas minoristas a reducir considerablemente los costos operativos".

Esta solución recién lanzada es un componente crucial de las ofertas minoristas inteligentes de Huawei. De cara al futuro, Huawei seguirá colaborando con SOLUM en innovación, y explorará de manera conjunta las aplicaciones de IA dentro de las tiendas, profundizará en el comercio minorista y acelerará la transformación digital e inteligente del sector.

