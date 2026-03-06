HuaweiとSOLUM、リテールのインテリジェンス化を加速する「Shop-in-Shopスマート統合ネットワークソリューション」を発表

バルセロナ（スペイン）、2026年3月6日 /PRNewswire/ -- MWC Barcelona 2026の開催期間中、HuaweiとSOLUMは共同でShop-in-Shop（SiS）スマート統合ネットワークソリューションを発表した。本ソリューションは、統合型リテールインフラ基盤を活用し、デジタルインフラと電子棚札（ESL：Electronic Shelf Label）を統合している。 この革新的なアプローチにより、拡張性とコスト効率を兼ね備えたアーキテクチャを構築し、世界中の小売事業者がシンプルかつ高効率な店舗ネットワークを構築できるようにする。

Hoy-Jin Lee, Senior Vice President of SOLUM Europe (PRNewsfoto/Huawei)

IoT APコンバージェンスソリューションにおけるこれまでの協業を基盤として、SOLUMとHuaweiはパートナーシップをさらに深化させ、大型ショッピングモール、空港、鉄道駅、展示会場などの高トラフィック環境における ショップ・イン・ショップ型小売事業者向けに、SiSスマート統合ネットワークソリューションを提供する。 本革新的ソリューションは、SOLUMのNewton電子棚札（ESL）とデジタルサイネージとのシームレスな統合を実現する。 本ソリューションは、ポップアップショップ、飲食店舗、ブランド専門店など、独立型かつインフラ不要のソリューションを求める企業向けに特別に設計されており、単一デバイス構成によってリアルタイムのコンテンツ更新、効率的な管理、そしてシステムの容易な拡張性を実現する。

本ソリューションは、LTE、Wi-Fi、およびESLと連携する統合ゲートウェイを採用しており、ESL専用アクセスポイント（AP）を別途設置する必要をなくす。 事前統合およびプラグアンドプレイ型の導入をサポートするとともに、独立したセキュアなネットワークアーキテクチャを備えている。 これにより、小売店舗は総保有コスト（TCO）を最大55％削減でき、大型店舗では最大33％のコスト削減を実現できる。 本ソリューションにより、小売店舗はインフラへの依存なしにデジタルタッチポイントを容易に導入でき、本部からすべてをリモートで管理することが可能となる。 必要に応じて柔軟に適応できる本ソリューションは、ミリ秒単位の高速応答性を発揮し、世界各地の店舗におけるプロモーション更新をリアルタイムで同期することを可能にする。

世界有数のリテールソリューションプロバイダーであるSOLUM Europeのシニアバイスプレジデント、Hoy-Jin Lee氏は次のように述べた。「私たちは共同で、デジタルインフラとESLを統合したAll-in-Oneリテールインフラストラクチャプラットフォームを開発し、それらを一つの 拡張性とコスト効率に優れたアーキテクチャへと統合しました。」このソリューションにより、小売店舗は運用コストを大幅に削減することができます。」

この新たに発表されたソリューションは、Huaweiのスマートリテールソリューションにおける重要な構成要素となっている。 今後、HuaweiはSOLUMとのイノベーションに関する協業を継続し、店舗内におけるAIアプリケーションを共同で探求しながら、小売分野への取り組みをさらに深化させ、業界のデジタル化およびインテリジェント化の加速を推進していく。

SOURCE Huawei