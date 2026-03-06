Huawei a SOLUM uvádzajú riešenie inteligentnej konvergovanej siete typu „shop-in-shop" na urýchlenie maloobchodnej inteligencie
Mar 06, 2026, 11:26 ET
BARCELONA, Španielsko, 6. marec 2026 /PRNewswire/ – Počas veľtrhu MWC Barcelona 2026 predstavili spoločnosti Huawei a SOLUM spoločne riešenie inteligentnej konvergovanej siete shop-in-shop (SiS). Toto riešenie vychádza z jednotnej platformy maloobchodnej infraštruktúry, ktorá integruje digitálnu infraštruktúru a elektronické štítky na regáloch (ESL). Tento inovatívny prístup vytvára škálovateľnú a nákladovo efektívnu architektúru, ktorá umožňuje maloobchodníkom po celom svete vytvárať zjednodušené a efektívne siete predajní.
V nadväznosti na predchádzajúcu spoluprácu v oblasti konvergenčného riešenia prístupových bodov pre internet vecí (IoT AP) spoločnosti SOLUM a Huawei prehlbujú svoje partnerstvo s cieľom ponúknuť riešenie inteligentnej konvergovanej siete SiS pre maloobchodníkov s prevádzkou typu „shop-in-shop" v prostrediach s vysokou prevádzkou, ako sú veľké nákupné centrá, letiská, železničné stanice a výstavné centrá. Toto inovatívne riešenie zaisťuje plynulú integráciu medzi ESL displejmi Newton značky SOLUM a digitálnym značením. Toto riešenie, ktoré je špeciálne navrhnuté pre podniky, ktoré hľadajú samostatné riešenia bez infraštruktúry, ako sú napríklad pop-up obchody, stravovacie zariadenia a špecializované značkové predajne, umožňuje aktualizácie obsahu v reálnom čase, efektívnu správu a jednoduchú škálovateľnosť systému prostredníctvom nastavenia jediného zariadenia.
Toto riešenie využíva jednotnú bránu, ktorá spolupracuje s LTE, Wi-Fi a ESL, čím eliminuje potrebu prístupových bodov vyhradených pre ESL. Podporuje integráciu vopred a nasadenie typu „plug-and-play" spolu s nezávislou a bezpečnou sieťovou architektúrou. Maloobchodné predajne môžu vďaka tomu znížiť celkové náklady na vlastníctvo (TCO) o 55 %, pričom vo väčších predajniach úspory dosahujú až 33 %. S týmto riešením môžu maloobchodné predajne bez námahy nasadiť digitálne kontaktné body bez akejkoľvek závislosti od infraštruktúry, čo umožňuje centrále spravovať všetko na diaľku. Riešenie sa dá prispôsobiť podľa potreby a preukazuje svoju silu odozvou v milisekundách, takže maloobchodníci môžu synchronizovať propagačné aktualizácie v rámci globálnych predajní v reálnom čase, nech sa nachádzajú kdekoľvek.
Hoy-Jin Lee, senior viceprezident spoločnosti SOLUM Europe, popredného globálneho poskytovateľa maloobchodných riešení, povedal: „Spoločne sme vyvinuli komplexnú platformu maloobchodnej infraštruktúry, ktorá zjednocuje digitálnu infraštruktúru a ESL do jedinej škálovateľnej a nákladovo efektívnej architektúry. Toto riešenie môže pomôcť maloobchodným predajniam výrazne znížiť prevádzkové náklady."
Novo spustené riešenie je kľúčovou súčasťou ponuky inteligentného maloobchodu od spoločnosti Huawei. Huawei bude pokračovať v spolupráci so spoločnosťou SOLUM na inováciách, spoločne skúmať uplatnenie AI v obchodoch, hlbšie sa ponárať do maloobchodu a urýchľovať digitálnu a inteligentnú transformáciu odvetvia.
