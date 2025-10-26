Huawei Raih Tiga Penghargaan "All-Optical Network" di Ajang Network X 2025

Huawei terus memimpin perkembangan transmisi optik dengan mendorong inovasi dan implementasi jaringan ultra-high-speed. Huawei bahkan mencatat terobosan besar dalam berbagai teknologi inti seperti 400G/800G dan transmisi ultra-high-speed B1T, spektrum ultra-wide pita frekuensi C+L, serta OXC switching terpadu sehingga mendorong pemutakhiran industri dan meningkatkan batas kinerja jaringan optik.

Kemajuan pesat Huawei dalam teknologi mutakhir seperti ultra-broadband data center interconnection dan lossless transmission mempercepat kolaborasi dan pengaturan daya komputasi lintaswilayah. Setelah sumber daya komputasi dapat bergerak leluasa secara antarwilayah, Huawei mendukung pasokan daya komputasi yang efisien dan merata, meletakkan fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi digital global. Berkat pencapaian ini, Huawei kembali meraih penghargaan "Most Innovative Optical Transport Use Case".

Didukung teknologi cerdas, Huawei juga telah meningkatkan solusi Premium Broadband yang mendukung pengalaman pengguna HBB (Home Broadband). Sistem Customer Experience Index (CEI) yang pertama di industri ini mewujudkan pengalaman pengguna yang terukur dan tervisualisasi sehingga menjawab tantangan dalam pemantauan kualitas layanan. Sebagai "otak pintar" dalam home broadband, HBBMaster memakai algoritma canggih untuk mendiagnosis masalah kompleks secara otomatis dan memberikan solusi yang cepat dan efisien demi menjamin pengalaman pengguna. Kedua inovasi ini saling melengkapi dan membuka peluang pertumbuhan baru di pasar home broadband yang bernilai triliunan dolar. Atas inovasi ini, Huawei meraih penghargaan "Best Network AI Solution for Fibre Networks."

Huawei juga mencatat kemajuan besar dalam efisiensi energi hijau, serta kegiatan operasional serta pemeliharaan (O&M) cerdas untuk jaringan akses optik. Melalui inovasi menyeluruh pada Optical Line Terminal (OLT), Optical Network Terminal (ONT), dan sistem manajemen jaringan, Huawei meraih penghargaan "Outstanding Green Fibre". Platform OLT cerdas Huawei mengadopsi teknologi hemat energi yang berlapis dengan presisi tinggi untuk mengoptimalkan efisiensi daya dari arus penggunaan jaringan hingga sistem. Dengan demikian, platform ini secara signifikan menurunkan konsumsi energi perangkat yang tidak aktif di ruang peralatan. ONT Huawei juga mampu mengurangi konsumsi daya secara otomatis pada jam yang tidak sibuk (off-peak hour) tanpa mengorbankan kualitas layanan, serta memberikan solusi cerdas untuk efisiensi energi di rumah. Sistem manajemen Huawei membantu operator telekomunikasi mengoptimalkan efisiensi energi jaringan secara dinamis berdasarkan arus penggunaan jaringan dan status perangkat secara real-time. Teknologi ini mendukung penerapan otomatis dan pengelolaan hemat energi pada seluruh jaringan sehingga mendorong jaringan optik menuju masa depan yang lebih hijau dan efisien.

Menanggapi pencapaian ini, Kim Jin, Vice President, Huawei Optical Business Product Line, berkata: "Huawei berkomitmen memajukan evolusi jaringan all-optical dan mendorong inovasi berkelanjutan. Ke depan, kami akan terus bekerja sama dengan operator global untuk menjawab tantangan dan menangkap peluang baru di era teknologi pintar, membuka pertumbuhan baru, dan membangun dunia cerdas lewat kolaborasi."

SOURCE Huawei