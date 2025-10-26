Компания Huawei получила три награды в области полностью оптических сетей на выставке Network X 2025

ПАРИЖ, 26 октября 2025 г. /PRNewswire/ -- На церемонии вручения Network X 2025 компания Huawei получила три награды: «Самый инновационный сценарий использования оптических транспортных сетей», «Лучшее сетевое ИИ-решение для оптоволоконных сетей» и «Выдающееся зеленое оптоволокно». Эти награды отмечают высокие технологии Huawei, постоянные инновации и лидерство на рынке полностью оптических сетей.

Huawei won three awards in the all-optical network field at Network X.

Компания Huawei продолжает лидировать в области оптической передачи данных, развивая инновации и внедрение сверхскоростных сетей в реальных условиях. Huawei добилась прорывов в ключевых технологиях, таких как сверхскоростная передача данных 400G/800G и B1T, сверхширокий спектр диапазона C+L и сквозная коммутация OXC, ускоряя отраслевые обновления и преодолевая ограничения производительности.

Впечатляющие достижения Huawei в таких передовых технологиях, как сверхширокополосное межсоединение для центров обработки данных и передача данных без потерь, ускоряют планирование и совместную работу вычислительных мощностей. Обеспечивая возможность свободного перемещения вычислительных ресурсов по регионам, Huawei помогает обеспечить повсеместное и эффективное снабжение, закладывая прочную основу для процветающей цифровой экономики. Благодаря своим выдающимся показателям компания Huawei в очередной раз получила награду «Самый инновационный сценарий использования оптических транспортных сетей».

Обладая интеллектуальными технологиям, компания Huawei полностью обновила свое широкополосное решение премиум-класса для управления домашним широкополосным доступом (HBB). Первая в отрасли система Customer Experience Index (CEI) обеспечивает оценку впечатлений пользователей и наглядное представление полученных данных, позволяя преодолеть давнюю трудность и помогая операторам оптимизировать качество обслуживания. Действуя как «интеллектуальный процессор» для управления домашним широкополосным доступом, система HBBMaster использует передовые алгоритмы для автоматической диагностики сложных проблем и предоставления быстрых, действенных решений с целью улучшения впечатлений пользователей. Эти две инновации дополняют друг друга, открывая новые возможности роста на рынке домашнего широкополосного доступа объемом в триллион долларов, и принесли компании Huawei награду «Лучшее сетевое ИИ-решение для оптоволоконных сетей».

Кроме того, Huawei добилась успехов в повышении эффективности использования зеленой энергии, а также в интеллектуальной эксплуатации и обслуживании интеллектуальных сетей доступа, продолжая развивать инновации в этой области. За комплексные инновации, касающиеся оптических линейных терминалов (OLT), оптических сетевых терминалов (ONT) и систем управления сетями, компания Huawei была удостоена награды «Выдающееся зеленое оптоволокно». В интеллектуальной OLT-платформе Huawei используются многоуровневые, детализированные, динамические энергосберегающие технологии для оптимизации энергоэффективности от уровня трафика до системного уровня. Это значительно снижает энергопотребление простаивающих устройств в аппаратных, способствуя экологичности сетей и снижению выбросов углерода. ONT-решение от Huawei может автоматически снижать энергопотребление в часы невысокой нагрузки без ущерба для качества обслуживания пользователей. Это более интеллектуальный способ повышения домашней энергоэффективности. Кроме того, система управления Huawei помогает операторам связи динамически оптимизировать энергоэффективность сети на основе трафика и состояния устройств в режиме реального времени. Она обеспечивает автоматизированное развертывание и тонкую настройку политик энергосбережения по всей сети, помогая сделать будущие оптические сети более экологичными и эффективными.

Получив эти награды, Ким Чжин (Kim Jin), вице-президент по линейке оптических коммерческих продуктов Huawei, сказал: «Huawei сохраняет приверженность развитию полностью оптических сетей и поддержке постоянных инноваций. В будущем Huawei продолжит работать с глобальными операторами связи, чтобы принять новые вызовы и возможности интеллектуальной эпохи, раскрывая потенциал нового роста и создавая интеллектуальный мир вместе».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2804489/Huawei_won_awards_all_optical_network_field_Network_X.jpg