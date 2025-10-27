Huawei gana tres premios en el campo de redes totalmente ópticas en Network X 2025

PARÍS, 26 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- En la ceremonia de Network X 2025, Huawei ganó tres premios: caso de uso de transporte óptico más innovador, mejor solución de IA de red para redes de fibra y fibra ecológica sobresaliente. Estos galardones reflejan la sólida tecnología de Huawei, su innovación continua y su liderazgo en el mercado de redes totalmente ópticas.

Huawei ganó tres premios en el campo de redes totalmente ópticas en Network X. (PRNewsfoto/Huawei)

Huawei continúa liderando el camino en transmisión óptica, al impulsar la innovación y la adopción en el mundo real de redes de velocidad ultraalta. Huawei está impulsando avances en tecnologías clave como la transmisión de velocidad ultraalta 400G/800G y B1T, el espectro ultraamplio de banda C+L y la conmutación OXC de extremo a extremo, para impulsar así las actualizaciones de la industria y superar los límites de rendimiento.

El impresionante progreso de Huawei en tecnologías de vanguardia como la interconexión de centros de datos de banda ultraancha y la transmisión sin pérdidas está acelerando la programación y la colaboración en materia de potencia informática. Al permitir que los recursos informáticos se muevan de forma libre entre las regiones, Huawei está ayudando a ofrecer un suministro amplio y eficiente y a sentar una base sólida para una próspera economía digital. Gracias a su desempeño sobresaliente, Huawei ha ganado una vez más el premio al "Caso de uso de transporte óptico más innovador".

Impulsada por tecnologías inteligentes, Huawei ha actualizado toda su solución de banda ancha premium para operar la experiencia HBB. El primer sistema de Índice de Experiencia del Cliente (CEI, por sus siglas en inglés) de la industria hace que la experiencia del usuario sea medible y visible, para resolver así un desafío de larga data y ayudar a las operadoras a optimizar la calidad del servicio. Al actuar como el "cerebro inteligente" de la operación de banda ancha doméstica, HBBMaster aprovecha algoritmos avanzados para diagnosticar de forma automática problemas complejos y brindar soluciones rápidas y prácticas para mejorar la experiencia de usuario. Estas dos innovaciones se complementan entre sí, por lo que abren nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado de banda ancha doméstica de un billón de dólares, y le valieron a Huawei el premio a la "Mejor solución de IA de red para redes de fibra".

Huawei también ha avanzado en eficiencia energética ecológica y operación y mantenimiento inteligente para redes de acceso inteligente, para continuar impulsando la innovación en este campo. Gracias a la innovación de extremo a extremo en terminales de línea óptica (OLT), terminales de red óptica (ONT) y sistemas de gestión de red, Huawei fue distinguido con el premio "Fibra verde excepcional". La plataforma OLT inteligente de Huawei aprovecha tecnologías de ahorro de energía dinámicas de granularidad fina y de múltiples niveles para optimizar la eficiencia energética desde el nivel de tráfico hasta el nivel de sistema. Esta eficiencia reduce de manera significativa el consumo de energía de los dispositivos inactivos en las salas de equipos, lo que contribuye a tener redes más ecológicas y menos emisiones de carbono. La ONT de Huawei puede reducir automáticamente el consumo de energía durante las horas de menor demanda, sin comprometer la experiencia del usuario. Esta es una forma más inteligente de aumentar la eficiencia energética en el hogar. Además, el sistema de gestión de Huawei ayuda a las operadoras a optimizar de una manera dinámica la eficiencia energética de la red en función del tráfico en tiempo real y el estado del dispositivo. También permite la implementación automatizada y operaciones refinadas de políticas de ahorro de energía en toda la red, para impulsar las redes ópticas hacia un futuro más ecológico y eficiente.

Tras ganar estos premios, Kim Jin, vicepresidente de la línea de productos ópticos de Huawei, afirmó: "Huawei mantiene su compromiso de impulsar la evolución de la red totalmente óptica e impulsar la innovación continua. De cara al futuro, Huawei seguirá trabajando con operadoras mundiales con el fin de afrontar los nuevos desafíos y oportunidades de la era inteligente, para impulsar un nuevo crecimiento y construir juntos un mundo inteligente".

