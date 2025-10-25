화웨이, '네트워크 엑스 2025'에서 올옵티컬 네트워크 분야 3개 부문 수상

파리 2025년 10월 25일 /PRNewswire/ -- 화웨이(Huawei)가 10월 14일부터 16일까지 사흘간 프랑스 파리의 파리 엑스포 포르트 드 베르사유(Paris Expo Porte de Versailles)에서 열린 '네트워크 엑스 2025(Network X 2025)' 시상식에서 '최우수 혁신 광전송 활용 사례(Most Innovative Optical Transport Use Case)', '광섬유 네트워크용 최우수 네트워크 AI 솔루션(Best Network AI Solution for Fibre Networks)', '우수 친환경 광섬유(Outstanding Green Fibre)' 등 3개 부문에서 수상하는 영예를 누렸다. 이번 수상은 화웨이가 올옵티컬(all-optical) 네트워크 분야에서 보유한 강력한 기술력, 지속적인 혁신 역량, 시장 리더십을 인정받은 결과다.

Huawei won three awards in the all-optical network field at Network X.

화웨이는 초고속 네트워크의 혁신과 실용화를 주도하며 광전송 분야를 이끌어가고 있다. 화웨이는 400G/800G 및 B1T 초고속 전송, C+L 대역 초광대역 스펙트럼, 엔드투엔드 OXC 스위칭 등 핵심 기술 분야 혁신을 주도하며 업계의 업그레이드 추진하고 성능의 한계를 돌파하고 있다.

화웨이는 초광대역 데이터센터 간 연결 및 무손실 전송과 같은 첨단 기술 분야에서도 인상적인 성과를 내며 컴퓨팅 파워의 스케줄링과 협업을 가속하고 있다. 특히 컴퓨팅 자원이 여러 지역 간 자유롭게 이동할 수 있도록 지원함으로써 장소의 제약없이 효율적 공급을 실현하고, 디지털 경제 발전을 위한 견고한 기반을 마련하고 있다. 이러한 탁월한 성과 덕분에 화웨이는 다시 한번 '최우수 혁신 광전송 활용 사례' 상을 수상했다.

화웨이는 지능형 기술을 바탕으로 가정용 광대역 인터넷(HBB) 서비스의 사용자 경험을 측정•관리하고 최적화하는 운영 활동에 필요한 프리미엄 가정용 광대역 솔루션(Premium Broadband)을 전면 업그레이드했다. 업계 최초로 마련한 고객 경험 지수(Customer Experience Index•CEI) 시스템은 오랫동안 어려웠던, 사용자 경험을 측정할 수 있도록 가시화하는 과제를 해결하고, 통신사가 서비스 품질을 최적화할 수 있도록 지원한다. 가정용 광대역 서비스 운영의 '스마트 브레인(smart brain)' 역할을 하는 HBBMaster는 첨단 알고리즘을 활용해 복잡한 문제를 자동으로 진단하고, 사용자 경험을 개선할 수 있도록 신속히 실행 가능한 솔루션을 제공한다. 화웨이는 서로 보완적 역할을 하며 수조 달러 규모의 가정용 광대역 시장에서 새로운 성장 기회를 열어준 이 두 가지 혁신 덕분에 '광섬유 네트워크용 최우수 네트워크 AI 솔루션' 상을 받았다.

화웨이는 지능형 액세스 네트워크 분야의 친환경 에너지 효율 및 지능형 O&M 면에서도 여러 진전을 이루며 이 분야의 혁신을 지속적으로 주도하고 있다. 광회선단말(optical line terminal•OLT), 광네트워크단말(optical network terminal•ONT), 네트워크 관리 시스템 전반의 엔드투엔드 혁신을 통해 '우수 친환경 광섬유' 상을 수상했다. 화웨이의 지능형 OLT 플랫폼은 다단계로 세분화된 동적 에너지 절약 기술을 활용해 트래픽 수준부터 시스템 수준까지 전력 효율을 최적화하는 효과를 거둔다. 이는 장비실 내 유휴 장치의 에너지 소비를 획기적으로 감소시켜서 네트워크의 친환경화와 탄소 배출 감축에 기여한다. 화웨이의 ONT는 비수기 시간대에 사용 경험을 저하시키지 않고 자동으로 전력 소비를 낮출 수 있어 가정 내 에너지 효율을 높이는 매우 스마트한 방법이다. 이 외에도 화웨이의 관리 시스템은 실시간 트래픽과 장치 상태에 기반해 통신사가 네트워크 에너지 효율을 동적으로 최적화할 수 있도록 지원한다. 이 시스템은 네트워크 전반에 걸쳐 에너지 절약 정책의 자동화된 배포와 정교한 운영을 지원해 광 네트워크를 더욱 친환경적이고 효율적인 미래로 유도한다.

김진(Kim Jin) 화웨이 광학 사업 제품 라인 부사장은 이번 수상과 관련해 "화웨이는 올옵티컬 네트워크 진화와 지속적인 혁신을 위해 꾸준히 매진하고 있다"면서 "앞으로도 글로벌 통신사와 협력해 지능형 시대의 새로운 도전과 기회를 맞이하고, 새로운 성장 동력을 발굴하며 함께 지능형 세상을 구축해 나갈 것"이라고 말했다.

