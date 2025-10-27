هواوي تفوز بثلاث جوائز في مجال الشبكات الضوئية الشاملة في مؤتمر Network X 2025

باريس، 27 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- خلال حفل توزيع جوائز Network X 2025 ، فازت شركة هواوي بثلاث جوائز هي: "حالة الاستخدام الأكثر ابتكارًا للنقل الضوئي"، و"أفضل حل للذكاء الاصطناعي لشبكات الألياف"، و"الألياف الخضراء المتميزة". تعكس هذه التكريمات قوة هواوي التقنية وابتكارها المستمر وريادتها في سوق الشبكات الضوئية الشاملة.

Huawei won three awards in the all-optical network field at Network X.

تواصل هواوي ريادتها في مجال النقل الضوئي، مما يدفع عجلة الابتكار والتطبيق الفعلي للشبكات فائقة السرعة. كما تحرز الشركة تقدمًا كبيرًا في التقنيات الرئيسية مثل النقل فائق السرعة بمعدلات 400G و 800G و 1T ، والطيف فائق الاتساع للنطاقين C و L ، والتبادل الضوئي ( OXC ) من طرف إلى طرف، مما يدفع الصناعة نحو الترقية ويتجاوز حدود الأداء.

أحرزت هواوي تقدمًا ملحوظًا في التقنيات المتطورة مثل الربط البيني فائق النطاق لمراكز البيانات والنقل عديم الفقد، مما يسرّع جدولة موارد الحوسبة وتنسيقها. من خلال إتاحة تدفق موارد الحوسبة بحرية عبر المناطق، تساعد هواوي على توفير قدرة حوسبية فعالة ومتاحة في كل مكان، وتضع أساسًا متينًا للاقتصاد الرقمي المزدهر. بفضل أدائها المتميز، فازت هواوي مرة أخرى بجائزة "حالة الاستخدام الأكثر ابتكارًا للنقل الضوئي".

بدعم من التقنيات الذكية، طوّرت هواوي حل النطاق العريض الراقي بشكل شامل لتحسين تجربة النطاق العريض المنزلي ( HBB ). يتيح أول نظام لمؤشر تجربة العملاء ( CEI ) في الصناعة قياس تجربة المستخدم ورصدها، مما يحل تحديًا طال أمده ويساعد شركات الاتصالات على تحسين جودة الخدمة. بصفتها العقل الذكي لعمليات النطاق العريض المنزلي، تعتمد منصة HBBMaster على الخوارزميات المتقدمة لتشخيص المشكلات المعقدة تلقائيًا وتقديم حلول سريعة وقابلة للتنفيذ لتحسين تجارب المستخدم. يكمل هذان الابتكاران بعضهما البعض، مما يفتح فرص نمو جديدة في سوق النطاق العريض المنزلي الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، وقد منحا هواوي جائزة "أفضل حل للذكاء الاصطناعي لشبكات الألياف".

حققت هواوي أيضًا تقدمًا كبيرًا في مجال كفاءة الطاقة الخضراء والتشغيل والصيانة الذكية لشبكات الوصول الذكية، مواصلةً تعزيز الابتكار في هذا المجال. من خلال الابتكار الشامل عبر محطات الخطوط الضوئية ( OLTs ) ووحدات الشبكة الضوئية ( ONTs ) وأنظمة إدارة الشبكة، نالت هواوي جائزة "الألياف الخضراء المتميزة". تعتمد منصة OLT الذكية من هواوي على تقنيات توفير الطاقة الديناميكية متعددة المستويات والدقيقة لتحسين كفاءة الطاقة من مستوى حركة البيانات إلى مستوى النظام. يؤدي هذا إلى تقليل استهلاك طاقة الأجهزة الخاملة بشكل كبير في غرف المعدات، مما يساهم في بناء شبكات أكثر مراعاة للبيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية. يمكن لوحدة الشبكة الضوئية ONT من هواوي خفض استهلاك الطاقة تلقائيًا خارج أوقات الذروة، دون المساس بتجربة المستخدم. إنها طريقة أذكى لتعزيز كفاءة الطاقة في المنزل. بالإضافة إلى ذلك، يساعد نظام الإدارة من هواوي شركات الاتصالات على تحسين كفاءة طاقة الشبكة بشكل ديناميكي بناءً على حركة البيانات وحالة الأجهزة في الوقت الفعلي. يتيح النظام النشر التلقائي والإدارة الدقيقة لسياسات توفير الطاقة عبر الشبكة بأكملها، مما يدفع الشبكات الضوئية نحو مستقبل أكثر اخضرارًا وكفاءة.

بعد الفوز بهذه الجوائز، قال كيم جين، نائب رئيس قطاع المنتجات الضوئية في هواوي: "تظل هواوي ملتزمة بتعزيز تطور الشبكات الضوئية الشاملة ودفع عجلة الابتكار المستمر. بالنظر إلى المستقبل، ستواصل هواوي العمل مع شركات الاتصالات العالمية لمواجهة تحديات العصر الذكي واغتنام فرصه، وإطلاق العنان لنمو جديد وبناء عالم ذكي معًا."

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2804489/Huawei_won_awards_all_optical_network_field_Network_X.jpg