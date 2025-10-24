Huawei získava tri ocenenia v oblasti plne optických sietí na podujatí Network X 2025
Oct 24, 2025, 16:10 ET
PARÍŽ, 24. október 2025 /PRNewswire/ -- Na slávnostnom odovzdávaní cien Network X 2025 získala spoločnosť Huawei tri ocenenia: Najinovatívnejšie použitie optického prenosu, Najlepšie riešenie sieťovej umelej inteligencie pre optické siete a Vynikajúce ekologické optické vlákno. Tieto ocenenia odrážajú silné technologické úspechy spoločnosti Huawei, jej neustále inovácie a vedúce postavenie na trhu v odvetví plne optických sietí.
Huawei zostáva lídrom v oblasti optického prenosu, motorom inovácií a zavádzanie ultrarýchlostných sietí do skutočnej prevádzky. Huawei je hnacou silou revolučných objavov v kľúčových technológiách, ako sú ultrarýchly prenos 400 G/800 G a B1T, ultraširoké spektrum v pásme C+L a prepínanie OXC medzi koncovými bodmi, čím posúva modernizáciu v odvetví a prekonáva výkonnostné limity.
Pôsobivý pokrok spoločnosti Huawei v oblasti špičkových technológií, ako je ultraširokopásmové prepojenie dátových centier či prenos bez straty, zrýchľuje plánovanie a spoluprácu výpočtového výkonu. Vďaka možnosti voľného pohybu výpočtových zdrojov medzi regiónmi pomáha Huawei zaisťovať všadeprítomné a efektívne dodávky a klásť pevný základ pre prosperujúcu digitálnu ekonomiku. Vďaka svojmu vynikajúcemu výkonu Huawei opäť získava ocenenie „Najinovatívnejšie použitie optického prenosu".
Vďaka inteligentným technológiám spoločnosť Huawei komplexne rozšírila svoje prémiové širokopásmové riešenie pre prevádzku HBB. Prvý systém indexu zákazníckej skúsenosti (CEI) v odvetví umožňuje meranie a zviditeľnenie používateľskej skúsenosti, rieši dlhodobé výzvy a pomáha operátorom optimalizovať kvalitu služieb. Systém HBBMaster, ktorý pôsobí ako „inteligentný mozog" prevádzky domáceho širokopásmového pripojenia, pomocou pokročilých algoritmov automaticky diagnostikuje zložité problémy a poskytuje rýchle a praktické riešenia pre lepšie používateľské skúsenosti. Tieto dve inovácie sa navzájom dopĺňajú, otvárajú nové príležitosti rastu na trhu s domácim širokopásmovým pripojením v hodnote biliónov dolárov. Spoločnosti Huawei vyniesli ocenenie „Najlepšie riešenie sieťovej umelej inteligencie pre optické siete".
Spoločnosť Huawei tiež dosiahla pokrok v oblasti zelenej energetickej efektívnosti ako aj inteligentnej prevádzky a údržby inteligentných prístupových sietí, pričom naďalej podporuje inovácie v tejto oblasti. Vďaka komplexným inováciám v oblasti optických linkových terminálov (OLT), optických sieťových terminálov (ONT) a systémov riadenia siete získala spoločnosť Huawei ocenenie „Vynikajúce ekologické optické vlákno". Inteligentná platforma OLT od Huawei využíva viacúrovňové, jemnozrnné dynamické technológie úspory energie na optimalizáciu energetickej účinnosti, od prevádzkovej úrovne až po systémovú úroveň. To výrazne znižuje spotrebu energie nečinných zariadení v strojovniach, čo prispieva k ekologickejším sieťam a nižším emisiám uhlíka. ONT značky Huawei dokáže automaticky znížiť spotrebu energie mimo špičky bez toho, aby to ohrozilo používateľskú skúsenosť. Je to inteligentnejší spôsob, ako zvýšiť energetickú účinnosť v domácnosti. Systém spravovania od Huawei navyše pomáha operátorom dynamicky optimalizovať energetickú účinnosť siete na základe prevádzky a stavu zariadení v reálnom čase. Umožňuje automatizované nasadenie a zdokonalené operácie princípov úspory energie v celej sieti, čím posúva optické siete smerom k ekologickejšej a efektívnejšej budúcnosti.
Po získaní týchto ocenení Kim Jin, viceprezident pre produktovú radu optických zariadení spoločnosti Huawei, povedal: „Huawei chce naďalej napredovať vo vývoji čisto optických sietí a neustále podporovať inovácie. Do budúcnosti bude Huawei pokračovať v spolupráci s globálnymi operátormi, aby prijala nové výzvy a príležitosti inteligentnej éry, uvoľnila nový rast a prispievala k budovaniu inteligentného sveta."
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2804489/Huawei_won_awards_all_optical_network_field_Network_X.jpg
