Huawei remporte trois prix dans le domaine des réseaux optiques au salon Network X 2025

PARIS, 26 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Lors de la remise des prix du Network X 2025, Huawei a remporté trois catégories : le cas d'utilisation le plus innovant en matière de transport optique, la meilleure solution d'intelligence artificielle pour les réseaux à fibre optique et la meilleure fibre verte. Ces distinctions reflètent la force de la technologie de Huawei, son innovation continue et sa position de leader sur le marché des réseaux tout-optique.

Huawei continue de montrer la voie dans le domaine de la transmission optique, en stimulant l'innovation et l'adoption concrète de réseaux à très haut débit. Huawei est à l'origine d'avancées technologiques clés telles que la transmission à ultra-haut débit 400G/800G et B1T, le spectre ultra large en bande C+L et la commutation OXC de bout en bout, poussant l'industrie à se moderniser et à repousser les limites de la performance.

Les progrès impressionnants de Huawei dans les technologies de pointe telles que l'interconnexion des centres de données à très large bande et la transmission sans perte accélèrent l'ordonnancement et la collaboration de la puissance informatique. En permettant aux ressources informatiques de circuler librement d'une région à l'autre, Huawei contribue à assurer un approvisionnement omniprésent et efficace et à jeter des bases solides pour une économie numérique florissante. Grâce à ses performances exceptionnelles, Huawei a de nouveau remporté le prix « Most Innovative Optical Transport Use Case ».

S'appuyant sur des technologies intelligentes, Huawei a entièrement mis à jour sa solution Premium Broadband pour l'expérience HBB. Le premier système d'indice d'expérience client (CEI) du secteur rend l'expérience de l'utilisateur mesurable et visible, résolvant ainsi un problème de longue date et aidant les opérateurs à optimiser la qualité du service. Agissant comme le « cerveau intelligent » du fonctionnement du haut débit à domicile, HBBMaster s'appuie sur des algorithmes avancés pour diagnostiquer automatiquement les problèmes complexes et fournir des solutions rapides et exploitables afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur. Ces deux innovations se complètent et ouvrent de nouvelles perspectives de croissance sur le marché du haut débit à domicile, qui représente un billion de dollars, et ont valu à Huawei le prix « Best Network AI Solution for Fibre Networks ».

Huawei a également progressé dans le domaine de l'efficience énergétique verte et de l'exploitation et de la gestion intelligentes des réseaux d'accès intelligents, en continuant à stimuler l'innovation dans ce domaine. Grâce à une innovation de bout en bout dans les terminaux de ligne optique (OLT), les terminaux de réseau optique (ONT) et les systèmes de gestion de réseau, Huawei s'est vu décerner le prix « Outstanding Green Fibre ». La plateforme OLT intelligente de Huawei s'appuie sur des technologies d'économie d'énergie dynamiques à plusieurs niveaux et à granularité fine pour optimiser l'efficacité énergétique, du niveau du trafic au niveau du système. Cela permet de réduire considérablement la consommation d'énergie des appareils en veille dans les salles d'équipement, ce qui contribue à rendre les réseaux plus écologiques et à réduire les émissions de carbone. L'ONT de Huawei peut réduire automatiquement la consommation d'énergie pendant les heures creuses, sans compromettre l'expérience de l'utilisateur. C'est une façon plus intelligente d'améliorer l'efficacité énergétique à la maison. En outre, le système de gestion de Huawei aide les opérateurs à optimiser dynamiquement l'efficacité énergétique du réseau en fonction du trafic en temps réel et de l'état des appareils. Il permet un déploiement automatisé et des opérations optimisées de politiques d'économie d'énergie sur l'ensemble du réseau, conduisant les réseaux optiques vers un avenir plus vert et plus efficace.

Après avoir reçu ces prix, Kim Jin, vice-président de Huawei Optical Business Product Line, déclare : « Huawei s'engage à faire progresser l'évolution des réseaux tout-optique en encourageant l'innovation continue. À l'avenir, Huawei continuera à travailler avec les opérateurs mondiaux pour relever les nouveaux défis et saisir les opportunités de l'ère intelligente, pour débloquer une nouvelle croissance et construire ensemble un monde intelligent ».

