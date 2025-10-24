Podczas Network X 2025 Huawei zdobywa trzy nagrody w dziedzinie sieci całkowicie optycznych

PARYŻ, 24 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Podczas ceremonii Network X 2025 firma Huawei zdobyła trzy nagrody: najbardziej innowacyjny przypadek zastosowania przesyłu optycznego, najlepsze sieciowe rozwiązanie AI dla sieci światłowodowych oraz najlepszy ekologiczny światłowód. Te wyróżnienia świadczą o silnym zapleczu technologicznym Huawei, ciągłej innowacyjności i pozycji lidera na rynku sieci całkowicie optycznych.

Huawei won three awards in the all-optical network field at Network X.

Huawei stale przewodzi w dziedzinie transmisji optycznej, napędzając innowacje i realne wdrożenia sieci ultraszybkich. Huawei dokonuje przełomów w kluczowych technologiach, takich jak transmisja ultraszybka 400G/800G i B1T, ultraszerokie spektrum pasma C+L oraz kompleksowe przełączanie OXC, napędzając modernizację branży i przełamując granice wydajności.

Imponujące postępy Huawei w zakresie najnowocześniejszych technologii, takich jak ultraszerokopasmowe łączenie centrów danych oraz transmisja bezstratna, przyspieszają szeregowanie zadań i łączenie mocy obliczeniowej. Umożliwiając swobodne przemieszczanie zasobów obliczeniowych pomiędzy regionami, Huawei przyczynia się do zapewnienia wszechstronnego i efektywnego dostępu do zasobów oraz buduje solidne podstawy dla dynamicznego rozwoju gospodarki cyfrowej. Dzięki tej wyjątkowej wydajności firma ponownie zdobyła nagrodę dla najbardziej innowacyjnego przypadku zastosowania przesyłu optycznego.

W oparciu o technologie inteligentne Huawei w pełni zmodernizował swoje rozwiązanie Premium Broadband do obsługi domowych sieci szerokopasmowych (HBB). Pierwszy w branży system wskaźników wrażeń klientów umożliwia mierzenie i wizualizację doświadczeń użytkowników, rozwiązując wieloletni problem oraz pomagając operatorom w optymalizacji jakości usług. Jako „inteligentny mózg" szerokopasmowego działania w domu, system HBBMaster wykorzystuje zaawansowane algorytmy do automatycznej diagnostyki złożonych problemów i zapewniania szybkich, praktycznych rozwiązań poprawiających doświadczenia użytkowników. Te innowacje wzajemnie się uzupełniają, otwierając nowe możliwości rozwoju na rynku szerokopasmowym wartym biliony dolarów i przynosząc Huawei nagrodę „Najlepsze sieciowe rozwiązanie AI dla sieci światłowodowych".

Huawei poczynił również znaczące postępy w zakresie efektywności ekologicznych źródeł energii oraz inteligentnej eksploatacji i utrzymania sieci dostępowych, kontynuując napędzanie innowacji w tej dziedzinie. Dzięki kompleksowym innowacjom obejmującym terminale optyczne OLT, końcowe urządzenia sieci optycznych ONT oraz systemy zarządzania siecią, Huawei został wyróżniony nagrodą „najlepszy ekologiczny światłowód". Inteligentna platforma OLT Huawei wykorzystuje wielopoziomowe, precyzyjne technologie dynamicznego oszczędzania energii, aby optymalizować efektywność energetyczną od poziomu ruchu po poziom systemu. Znacząco ogranicza to zużycie energii przez urządzenia pozostające w trybie bezczynności w pomieszczeniach technicznych, przyczyniając się do zwiększenia ekologiczności sieci i niższej emisji dwutlenku węgla. Urządzenia ONT Huawei automatycznie zmniejszają pobór energii w godzinach pozaszczytowych, bez pogorszenia doświadczeń użytkowników - to inteligentniejszy sposób zwiększania efektywności energetycznej w domu. Dodatkowo system zarządzania Huawei pomaga operatorom dynamicznie optymalizować efektywność energetyczną sieci w oparciu o rzeczywisty ruch i status urządzeń. Umożliwia to automatyczne wdrażanie oraz precyzyjne zarządzanie strategiami oszczędzania energii w całej sieci, wspierając rozwój sieci optycznych w kierunku bardziej ekologicznej i efektywnej przyszłości.

Po odebraniu tych nagród Kim Jin, wiceprezes Huawei Optical Business Product Line, powiedział: „Huawei nadal dba o rozwój ewolucji sieci całkowicie optycznych oraz napędzanie ciągłych innowacji. Firma będzie kontynuować współpracę z operatorami na całym świecie, aby sprostać nowym wyzwaniom i wykorzystać szanse ery inteligentnej, tworząc nowe możliwości wzrostu i wspólnie budując inteligentny świat".

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2804489/Huawei_won_awards_all_optical_network_field_Network_X.jpg